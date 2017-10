CeDell Davis (1926-2017) speelde blues met een botermesje

Maar zodra CeDell Davis zichzelf het gitaarspel aanleerde, sloeg zijn moeder alarm. De jongen speelde de blues - en dat was de muziek van de duivel. Haar zoon, zo wist de spiritueel genezeres, zou sterven en eeuwig branden in de hel.

Even leek haar voorspelling in elk geval deels uit te komen toen de tienjarige CeDell tijdens de katoenpluk in de Mississippi-delta plots niet meer bewegen kon. Polio, oordeelden de artsen. Levensverwachting: geen. Maar na tweeënhalf jaar ziekenhuis keerde hij terug naar huis, zij het op krukken, met deels verlamde armen en veroordeeld tot een leven lang pijn.

Polio weerhield hem er niet van de gitaar weer op te pakken

Dat weerhield hem er niet van de gitaar weer op te pakken. Omdat zijn rechterhand bevroren was, keerde hij het instrument om, veranderde de besnaring, en prutste hij een van zijn moeder gestolen botermesje tussen zijn rechterduim en -wijsvinger om zo een uniek klankenpalet uit de hals te toveren. Als de pijn in zijn handen te groot was, stemde hij het instrument met zijn tanden.

De puber promoveerde van straathoeken via duistere kroegen naar radioshows en grotere bars. In 1957 werd hij daarbij onder de voet gelopen toen er paniek uitbrak tijdens een optreden, waarna zijn weigerachtige benen voorgoed waren vernield. Nadat de nu in een rolstoel gezeten Davis ontdekt werd door een recensent van The New York Times volgden een platendeal en optredens in binnen- en buitenland.

Een beroerte in 2005 deed hem definitief zijn grip op de gitaar verliezen, maar zingen bleef hij. "Ik wil leven zo lang ik kan", stelde hij. "Doodgaan gebeurt vanzelf."

