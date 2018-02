CD's op vrijdag

Batiashvili's toon heeft hetzelfde extreem transparante karakter als het Chamber Orchestra of Europe creëert onder Yannick, bovendien is de Georgische ritmisch volkomen. Een heldin. ( Frederike Berntsen )

Lubotsky had op zijn beurt de muziek leren kennen bij David Oistrach, die nauw had samengewerkt met de componist zelf. Deze historische context gaf Batiashvili een aardige basis bij het studeren. Inmiddels heeft dit concert haar vergezeld bij belangrijke debuten. Vader Batiashvili arrangeerde een paar smakelijke Prokofjevs voor viool en orkest: de Grote wals uit 'Assepoester', de Grote mars uit 'De liefde voor drie sinaasappelen' en de Dans van de ridders uit 'Romeo en Julia'.

Lisa Batiashvili is de favoriete violiste van dirigent Yannick Nézet-Séguin. Dat gegeven is op zijn minst een prettige basis voor een opname van Prokofjevs twee vioolconcerten. Hij vindt bij haar de ideale balans tussen de diepte van de muziek en klankschoonheid. En dat is in een notendop Batiashvili's spel.

Maar wacht eens, waren ze op 'Zo Volwassen', twee albums terug, in 2010, niet ook al aan het huilen over ouder worden? Niet alleen wat betreft onderwerpkeuze valt De Jeugd van Tegenwoordig in herhaling. Het mag er dan 'uitzien alsof het makkelijk is', vaak genoeg maken ze zich er hoorbaar makkelijk melig vanaf.

Want gelukkig: na het shoppen van kinderkleertjes bij de Primark (Wiwa: 'Het spijt me zo, Chineesjes!') wordt er nog altijd 'hard gegaan als een torpedo' op 'twee xannies en een slagroommerino'. Het moet wel leuk blijven, natuurlijk.

Onvermijdelijk, De Jeugd wordt oud. Het zesde album 'Luek' van de nog altijd onweerstaanbaar charmante woordgoochelaars staat vol bespiegelingen over het passeren van de dertig. Het dertigersdilemma, gevangen zoals alleen Vjeze, Faberyayo en Wiwa dat kunnen. Een huis kopen, kinderen krijgen, niet meer elke avond kapot kunnen gaan in de club - ze omarmen hun lot met een mengeling van lijdzame acceptatie en rebels geschop.

Luisteren naar Mahler vóór het lp-tijdperk



KLASSIEK

Camerata RCO

Mahler/Stein Vierde symfonie voor ensemble (Gutman Records)

★★★★☆

Werkelijk overal kun je tegenwoordig je muziek vandaan halen. Via streamingdiensten, YouTube of andere internetkanalen, cd's, dvd's of zelfs weer door een echte grammofoonplaat van zwart vinyl op te zetten. Ook de klassieke muziek heeft de oude elpee herontdekt, en sommige diehard-liefhebbers zweren erbij omdat de geluidskwaliteit ongeëvenaard zou zijn. Dat idee zit waarschijnlijk tussen de oren, want sommige kleine diensten streamen hun muziek nu al in zeer hoogwaardige geluidskwaliteit, die beslist niet onderdoet voor die oude lp.

Ondanks al deze mogelijkheden om muziek 'binnen te halen' lukte het niet om hier op deze plek de voorgenomen Mahler-muziek te bespreken. Die moet dus even wachten. In dat licht diende zich andere Mahler-muziek bijna vanzelf als alternatief aan. De Vierde symfonie in een bewerking voor het ensemble van Erwin Stein. Zo luisterde men dus vóór het lp-tijdperk naar nieuwe muziek. Het was Arnold Schönberg die in 1921 aan zijn leerling Stein vroeg om een bewerking voor sopraan en twaalf instrumenten te maken van Mahlers symfonie, die toen twee decennia oud was. Zo kon het werk redelijk goedkoop worden uitgevoerd in de door Schönbergs opgerichte Verein für Musikalische Privataufführungen. Daar werden alleen betalende leden toegelaten en werden critici geweerd die het op nieuwe muziek gemunt hadden.

Hoe klinkt de Vierde van Mahler waarin zo'n negentig van de honderd musici naar huis zijn gestuurd? Het is even wennen. Die koddige hoorn in de doorwerking van het eerste deel is hier pardoes een klarinet geworden, en die eruit knallende tokkel op de harp in het tweede deel wordt nu uitgevoerd op de piano. Maar Stein leverde vakwerk af, net als Camerata RCO dat deze bewerking voor cd opnam.

Het flexibele Camerata RCO © Trouw Vorm010

Het flexibele ensemble, waarvan de leden allemaal een band hebben met het Royal Concertgebouw Orchestra (RCO), legde al met succes de Negende van Mahler vast in een bewerking van Klaus Simon onder leiding van Gustavo Gimeno.

Nu staat Lucas Macías Navarro voor het ensemble dat hij heel lucide laat spelen. Twaalf topmusici, onder wie oud-paukenist Marinus Komst, pianist Nicolas van Poucke en die geweldige fluitist Kersten McCall. En natuurlijk klarinettist Hein Wiedijk, violisten Annabeth Webb, Marc Daniel van Biemen en Jeroen Woudstra die de Camerata draaiend houden. In het laatste deel zingt sopraan Judith van Wanroij over 'das himmlische Leben' en dat kan in haar uitvoering alleen maar echt hemels zijn - verstaanbaar en met maximaal inlevingsvermogen.

Thomas Beijer schrijft in het boekje geestig over een fictieve ontmoeting tussen Stein en Schönberg, de componist 'die de arme onschuldige drieklank verzoop in een zompige put vol kleverige, klotserige kakofonieën'. Leuk, zoals dit hele project geslaagd is. Volgende week speelt Camerata RCO in Moskou een bewerking van Mahlers Eerste symfonie. Die is later vast te streamen of zo. Gelukkig. (Peter van der Lint)