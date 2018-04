CD's op vrijdag

Soit: zo nu en dan smeert deze southern belle wel erg zoete stroop, maar het is allemaal zo ontzettend oprecht, open en eerlijk dat we haar die bleue naïviteit direct vergeven.

Het is alsof ze een infuus vol donsveertjes rechtstreeks op de ziel aanlegt. Je voelt die warme ochtendzon op je huid in de weidse opener ‘Slow Burn’, na hoogtepunt ‘Butterflies’ zijn wij ook allemaal verliefd op die man waarop ze ­gewillig wacht (‘Lonely Weekend’) maar van wie ze heus begrijpt dat hij er soms met de noorderzon vandoor moet, in z’n Chevy Silverado (‘Space Cowboy’). Inderdaad, Kacey, de wereld en al zijn magie is machtig prachtig! (‘Oh, What A World’).

Op ‘Love Is A Wild Thing’ ­halen we de hooi binnen, ­terwijl ze met ‘High Horse’ een radiohit aflevert zoals Katy Perry die al lang niet meer heeft geschreven.

In de contreien rond Nashville is deze 29-jarige Texaanse al een grootheid, dit album gaat ervoor zorgen dat ook de rest van de wereld haar leert kennen. Zoals Taylor Swift eerder deed, slaat Musgraves met ‘Golden Hour’ een perfecte brug tussen country en pop. Ze kleurt haar nummers met lapsteel en ukelele, maar waarom zou ze er niet óók een vocoder en autotune ­tegenaan gooien?

Weet u nog, die allereerste keer verliefd? Je voelde je gewichtloos­­, onbezonnen, onbezorgd. Maar goed, alles gaat kapot, wat overblijft is grauwe sleur. Hemelzijdank is daar Kacey Musgraves. Vraag niet hoe, maar de Amerikaanse countryzangeres slaagt er met haar overrompelende ‘Golden Hour’ in dat verloren gevoel uit het ­ongrijpbare te destilleren en te verpakken in dertien compleet ontwapenende liedjes.

Uniek project rondom geniale Jean-Philippe Rameau

★★★★★



Het feit dat u bij Johann Sebastian direct weet over wie het gaat, en bij Jean-Philippe waarschijnlijk niet, maakt duidelijk hoe scheef de verhoudingen gegroeid zijn. Het is al Bach wat de klok slaat. Maar er is ook Rameau – Jean-Philippe Rameau. Hij creëerde geniale muziek op de grens van de late Barok en het classicisme. De componist uit Dijon werd twee jaar voor Bach geboren en stierf op zijn tachtigste, toen Mozart al een jochie van acht was.

Het lijkt wel of de muziek van Jean-Philippe Rameau de vindingrijkheid van musici en zangers bij het samen­stellen van cd-projecten op een bijzondere manier in gang zet. Zo hadden we Marc Minkow­ski, die met zijn Musiciens du Louvre ‘Une symphonie imaginaire’ ­samenstelde uit de instrumentale stukken van Rameaus ­opera’s en balletten. Een wonder van een cd. Later kwamen Teodor Currentzis en MusicAeterna met het even schitterende project ‘Eternal light’, waar­in instrumentale muziek ­uiterst origineel aan ­vocale werd ­gekoppeld. Op beide cd’s stond ­Rameau’s top-aria ‘Tristes apprêts’ uit ‘Castor et Pollux’, evenals de ­onaards mooie ­‘Entrée de ­Polymnie’ uit ‘Les Boréades’.

Als deze twee wonderbaarlijke ­muzieken je niet over de Rameau-streep kunnen trekken, dan weet ik het niet meer. Ze staan eveneens op de nieuwe cd van bariton Stéphane Degout en dirigent Raphaël Pichon met diens orkest Pygmalion. Het ­album heet ‘Enfers’ (Hel, maar dan meervoud) en koppelt zes Rameauopera’s ingenieus aan drie van hervormer Gluck. Frappant hoe die op elkaar lijken.

Degout en Pichon namen als uitgangspunt een recent opgedoken anoniem Requiem, waarin de teksten uit de dodenmis gezet zijn op thema’s uit ‘Castor et Pollux’. En zo klinkt ‘Tristes apprêts’ hier onder de woorden ‘Requiem aeternam dona eis Domine’. De cd is opgebouwd volgens de vaste delen van de ­dodenmis en daaronder zijn steeds toepasselijke stukken samengevoegd. Stukken die zich meestal in de hel afspelen, en die fraai organisch in elkaar overgaan. Deze muziek werd ooit gezongen door de ­beroemde tragédien Henri Larrivée, die nog met Gluck samenwerkte.

Stephane Degout

‘Écoutons’, zingt Degout op de openingstrack uit ‘Zoroastre’. Dan stopt hij middenin de frase en klinkt plots de barokke, dissonante clusterbom van Jean-Féry Rebels ‘Chaos’ uit ‘Les Élémens’. Het is een bijzonder inventief begin van een album dat meer van dit soort vondsten fantastisch aan elkaar rijgt. De aria van Anténor uit ‘Dardanus’ is een vroeg hoogtepunt, waarin ­Degout werkelijk subliem legato zingt en waarin zijn waanzinnig mooie timbre prachtig uitkomt. ­Instrumentaal, vocaal, Rameau, Gluck, solo, ensembles – ze wisselen elkaar in fraaie variaties af. ­Degout laat zich ondersteunen door andere zangers, van wie Sylvie Brunet vol vuur de vlammende scène van Phèdre uit ‘Hippolyte et Aricie’ zingt. Maar het is vooral ­Degout zelf die een verpletterende indruk achterlaat. Hij wordt door de al even gedreven Pichon en diens virtuoze musici op handen gedragen. (Peter van der Lint)