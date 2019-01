Cd's op vrijdag: venijnige Mexicaanse jazz tegen Trump en prachtige details van Chailly

Riccardo Chailly

Verdi, e.a. ‘Messa per Rossini’ (Decca)

★★★★☆

Even een testje. Kent u Antonio Buzzolla, Alessandro Nini, Pietro Platania of Teodulo Mabellini? Nee? Toch hoorden deze vier componisten in 1868 tot de meest vooraanstaande in Italië. Ze maakten deel uit van een selecte groep van twaalf componisten die door Giuseppe Verdi en uitgever Ricordi gevraagd werden om een bijdrage te leveren voor de ‘Messa per Rossini’. Op 13 november 1868 was Gioachino Rossini in Parijs gestorven en vier dagen later schreef Verdi een brief aan Tito Ricordi waarin hij een plan uiteenzette tot het schrijven van een requiem ter nagedachtenis aan deze muzikale grootheid. Verdi zelf, en twaalf van de beste componisten in Italië zouden elk een bijdrage leveren. De bedoeling was om de dodenmis precies één jaar na Rossini’s dood in de San Petronio van Bologna uit te voeren.

© x

Na de definitieve keuze voor de componisten (de jonge, nieuwere lichting werd uitgesloten), de afspraken over wie wat zou schrijven, de volgorde van de toonsoorten en de verschillende tempi, gingen de dertien aan de slag. Maar dertien componisten op 13 november? U voelt hem al. Het bleek een ongeluksgetal, want tot een uitvoering kwam het op die datum in 1869 niet. Organisatorische problemen, gedoe. De mis verdween in een la. Verdi werkte zijn bijdrage ‘Libera me’ om en nam die een paar jaar later op in zijn eigen Requiem, gecomponeerd ter nagedachtenis van de schrijver Alessandro Manzoni. Van de andere muziek werd nooit meer iets vernomen.

Totdat de ‘Messa per Rossini’ in die la werd teruggevonden. In Stuttgart vond in 1988 de verlate wereldpremière plaats onder leiding van Helmut Rilling. De live-opname verscheen op cd. Die klonk best goed, maar nu is er eindelijk een opname die op alle fronten recht doet aan Verdi’s oorspronkelijke plan. In de Scala van Milaan waren rond 13 november 2018, precies 150 jaar na Rossini’s dood, een paar uitvoeringen van de mis, geleid door Riccardo Chailly.