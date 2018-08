CD's op vrijdag: van Mitski tot Stravinsky - en een puntgaaf popalbum van Ariana Grande

Het lijdend voorwerp van dit album is overduidelijk een vrouw, een vrouw die naar het einde toe steeds wilder met lippenstift gaat smeren, steeds luider krijst dat ze gekust wil worden en langzaam de greep op zichzelf en de realiteit verliest (‘Washing Machine Heart’, ‘Blue Light’.). Een vrouw waar je niet omheen kan, een vrouw die je in krap een half uur door en door leert kennen, met al haar gektes en tekortkomingen. Een overdrijving, toch? Laten we het hopen, voor Mitski. Joris Belgers

Andere onderwerpen: de lijdzame acceptatie van een ongelukkig huwelijk (‘Me & My Husband’), de wens uniek te willen zijn (“ik wil iets groters dan de lucht” op ‘Remember My Name’), de kick van het opzettelijk kwetsen van de ander in een relatie (‘A Pearl’) of simpelweg verpletterende eenzaamheid (‘Nobody’).

En dan de kleine verhaaltjes die ze vertelt. Aan een paar woorden heeft Mitski genoeg om een hele wereld op te roepen. Neem het opgewekte ‘Lonesome Love’ – we zien personage Mitski zo voor ons, voor de spiegel, haar hakken passend, zich vastberaden klaarmakend voor de nacht, die man. Maar dan die man - en alle weerstand smelt weg. Om de ochtend erna vol zelfhaat in de taxi terug te zitten.

Driewerf nee. Haar sonische trukendoos is dit keer vele malen rijker. Piano, uitgeklede gitaartjes, dreunende synths – van alles wordt er uit de kast getrokken. Ook in stijl: pop, disco, americana, grunge. Tóch struikelt Mitski geen moment over al die bewijsdrang. Ze weet knap met minimale middelen het maximale te bereiken, zoals naast ‘Geyser’ ook het smekende hoogtepunt ‘A Pearl’ of dat tuimelende orgel naast de zwevende zang op ‘Old Friend’. Ja, de zang is soms overdreven theatraal - maar ook op dit vlak wérkt die hyperbool.

Allereerst: dat geluid. Oh, jongens, dat geluid. Openingsnummer ‘Geyser’ zet je even op het verkeerde been. Je ziet in de verte de donkere wolken al aan komen rollen en het is fascinerend hoe dit allemaal tot uitbarsting komt, waarbij strijkers en blazers door de beukende gitaren klieven. Wordt dit net zo’n achtbaanrit aan overstuurde gitaarmuren als haar vorige, eveneens bejubelde ‘Puberty 2’?

Ze is het niet zelf. Tenminste, niet helemaal, verzekerde ze in interviews. De hyperbool als middel om dat wat erachter zit, Mitski Miyaki zelf, scherp in beeld te krijgen. In die opzet slaagt de 27-jarige New Yorkse indiezangeres meesterlijk, met een album dat, zoals de beste kunst, werkt op meerdere lagen tegelijk.

Voor haar vijfde en beste album kroop Mitski in haar eigen huid. Ze creëerde een overdreven versie van zichzelf, wat resulteerde in deze overrompelende verzameling nummers over eenzaamheid, verlangen en moeizame relaties. Over een vrouw die smacht naar liefde en aandacht, over iemand die overloopt van onzekerheid en verlangen.

POP Mitski Be The Cowboy (Dead Oceans) ★★★★★

★★★★☆





Het eerste wat opvalt aan deze cd is het heldere, sonore geluid van het klavecimbel. Dat is dan ook een buitengewoon exemplaar, dat normaal een plekje heeft in het Parijse Museum voor Muziek van de Philharmonie. Het is een meesterstuk uit 1652 van de Antwerpse bouwer Ioannes Couchet, een kleinzoon van de beroemde klavecimbelbouwer Hans Ruckers. Er zijn maar zes exemplaren van Couchet in de hele wereld. Rond 1700 is dit instrument in Frankrijk uitgebreid met onder andere een extra klavier, iets wat toen heel gebruikelijk was.

Christophe Rousset bespeelt dit klavecimbel voor de tweede keer. Eerder nam hij werken op van de Duitser Froberger, nu is de Fransman Louis Couperin (1626-1661) aan de beurt, de oom van de beroemdere François. Couperin en Couchet blijken een gelukkige combinatie onder de handen van Rousset. Je begrijpt wel dat de avontuurlijke harmonieën van Couperin in de smaak vielen aan het Parijse hof. Opvallend zijn de preludes die zonder maatstrepen zijn geschreven en die de uitvoerder veel vrijheid geven. Rousset zorgt voor smaakvolle versieringen. Maar in zijn totaliteit had meer afwisseling in tempi en sferen voor een nog prettiger luisterervaring gezorgd. - Sandra Kooke