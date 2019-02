CD's op vrijdag: topuitvoering van een Finse jonge hond en dagdromen met Jessica Pratt

Fins talent zorgt voor een opwindende uitvoering van Sibelius’ symfonieën

Dit is de start van een nieuwe integrale opname van de zeven symfonieën van Jean Sibelius. Het is een start om rechtop bij te gaan zitten, en die heel overzichtelijk begint met de Eerste symfonie uit 1899. Vanaf de eerste geluiden op deze cd, een zachte paukenroffel onder een smachtende klarinetsolo, weet je dat hier iets bijzonders staat te gebeuren. Als daarna de eerste violen ruig en gul het eerste thema aankondigen (een van Sibelius’ meest geniale ingevingen) weet je het zeker: dit wordt een topuitvoering. En die eerste indrukken en verwachtingen zijn veertig minuten later, maat voor maat, deel voor deel, ­alleen maar bevestigd en overtroffen. Dit ís een topuitvoering.

Verantwoordelijk voor deze enthousiaste ontboezemingen is de Finse dirigent Santtu-Matias Rouvali, 33 jaar jong en sinds september 2017 chef-dirigent van het Gothenburg Symphony Orchestra (Göteborgs Symfoniker). Een jonge combinatie dus van een nog onbekende dirigent en een orkest dat met vorige chefs als Charles Dutoit, Neeme Järvi en Gustavo Dudamel een zekere internationale faam verwierf. Door deze samenwerking met Rouvali zou die faam weleens rap kunnen toenemen. Rouvali zou niet de eerste jonge hond zijn die vanwege uitstekende dirigeerkwaliteiten een regionaal orkest naar onverwachte toppen voert. De vergelijking met de jonge Simon Rattle, die van het City of Birmingham Symphony ­Orchestra een boven zichzelf uitstijgend ensemble maakte, diende zich meteen aan.

Rouvali is samen met de jonge Tsjechische dirigent Jakub Hrůša (35) door het Philharmonia Orchestra in Londen aangesteld als principal guest conductor. In The Guardian werd Rouvali met zijn blonde krullen al vergeleken met de geheimzinnige Tadzio uit Visconti’s film ‘Dood in Venetië’, en dezelfde krant karakteriseerde hem als ‘het meest recente talent voortkomend uit de grote Finse dirigententraditie’. In Londen hebben ze met Rouvali en Hrůša in ieder geval twee enorme talenten binnengehaald. Opvallend dat het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) hen volgend seizoen allebei laat debuteren in Amsterdam. Dirigeerbeurten om met oren op steeltjes en argusogen te volgen, omdat het chefloze KCO immers zoekende is.

Terug naar Sibelius, die met zijn Eerste symfonie enorme nationale gevoelens opriep in Finland, dat toen nog een autonoom Groot Hertogdom was in het Russische Rijk. Klinkt Finse muziek beter onder een Finse dirigent? Het is een intrigerende vraag, maar een paar van de allerbeste Sibelius-opnamen zijn inderdaad van Finnen, die het vak, net als Rouvali, leerden van de illustere pedagoog Jorma Panula: Sakari Oramo, Jukka-Pekka Saraste en Osmo Vänskä. Rouvali’s ouders waren musici in het Lahti Symphony Orchestra, het orkest waarmee Vänskä een internationaal geprezen Sibelius-cyclus maakte.

Alles wijst erop dat de cyclus van Rouvali in Gothenburg dezelfde lauweren gaat vergaren. Zijn Sibelius is zinderend, brandend van verlangen, met een ritmische stuwing die bepaald opwindend klinkt. Op foto’s ziet Rouvali er uit als een sierlijke balletdanser (die armen!) en op YouTube-filmpjes zie je hem druk in de weer. Iets te veel gebaren misschien, maar als dat een effect sorteert zoals op deze geweldige cd, doet dat er geenszins toe. (Peter van der Lint)