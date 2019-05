CD's op vrijdag: Tim Knol, The National en de Weinberg Symfonieën

Mirga debuteert op het gele Von Karajan-label

Mirga Gražinytė-Tyla | Weinberg Symfonieën 2 en 21 (Deutsche Grammophon)

★★★★★

We zijn een nieuw tijdperk binnengetreden, en toch ook weer niet. Wie herinnert zich niet de beroemde platenhoezen van Deutsche Grammophon met het klassiek-ogende gele cartouche? Dat cartouche was een kwaliteitsstempel. Vaak bevond het zich boven een foto van dirigent Herbert von Karajan, de ster-dirigent van het Duitse label. In meestal peinzende poses, de ogen gesloten en de baton in zijn hand werd Von Karajan neergezet als de alwetende maestro. En zie: in het tijdperk dat de vrouwelijke dirigenten het glazen plafond aan diggelen slaan, staat Mirga Gražinytė-Tyla, chef-dirigent van het City of Birmingham Symphony Orchestra, in precies zo’n Von Karajan-pose op de hoes. En profil, ogen gesloten en de baton recht omhoog. De peinzende, alwetende maestra.

De Litouwse werd onlangs ingelijfd bij het prestigieuze Deutsche Grammophon en dit is haar debuut-cd. Dubbele namen zijn altijd lastig. Yannick Nézet-Séguin (ook een DG-dirigent) werd al snel liefkozend Yannick genoemd. Waarschijnlijk vergaat het Gražinytė-Tyla net zo, en is straks het noemen van Mirga genoeg om te weten over wie het gaat. Haar debuut op het gele label is in elk geval spraakmakend. Ze koos voor twee onbekende symfonieën van de Poolse componist Mieczysław Weinberg (1919-1996), en werkte daarvoor samen met Gidon Kremer en zijn Kremerata Baltica. Twee gelijkgestemde Baltische zielen.

De muziek van Weinberg is aan een kleine opmars en opwaardering bezig. Weinberg ontvluchtte Polen voor de nazi’s en kwam uiteindelijk in de Sovjet-Unie terecht, waar hij het als Jood niet heel veel beter had. Zijn 21ste symfonie uit 1991 is zo’n beetje zijn laatste werk en heeft als bijnaam ‘Kaddish’, net als de Derde symfonie van Leonard Bernstein. Het is een uitgebeende compositie met even vervreemdende als schitterend-stille soli voor viool (Kremer is hier geweldig op dreef), klarinet, piano, contrabas en sopraan. Mirga zingt die sopraannoten in het laatste deel zelf. Dat ijle, onschuldige stemmetje, het slaat in als een bom. Net zo verpletterend als het spelende kind aan het eind van Alban Bergs opera ‘Wozzeck’. Dat zingt ‘Hop, hop’, bij Weinberg is het ‘La, la, laa…’.

Dat Mirga de muziek van Weinberg door en door heeft bestudeerd, hoor je aan deze doorwrochte uitvoering, waarin ze de gekwelde, uitgebeende ‘Lento’-passages even overtuigend laat spelen als de meer sarcastische delen, waar Weinbergs ritmiek als het knallen van een zweep klinkt. Het zou zomaar eens kunnen dat deze opname van de 21ste symfonie Weinberg voorgoed op de kaart zet. Een referentie-opname. Gražinytė-Tyla had zich geen beter en origineler debuut kunnen wensen.

Dinsdag is Mirga Gražinytė-Tyla voor het eerst te gast in het Amsterdamse Concertgebouw. Met haar orkest uit Birmingham en pianiste Yuja Wang voert ze muziek uit van Weinberg, Prokofjev en Stravinsky. (Peter van der Lint)