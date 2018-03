CD's op Vrijdag: Ronnie Flex, Courtney Marie Andrews en veel piano

POP

Het was aangekondigd, en tóch verrast Ronnie Flex met 'Nori'. Dat hij de jeugd aanspoorde tot drank en drugs is al lang vergeven, Nederland heeft het stijlicoon uit Capelle in de armen gesloten. Hij is de sympathieke rapper met humor. Een beetje emo ook, af en toe: het alleen-op-de-wereld-idee ging schuil achter 'Rémi', zijn vorige album.

Nou, niet Nori. Flex spuwt vuur op deze mixtape, die na iedere beluistering weer een duizelingwekkende indruk achterlaat.

Niet alleen om de muziek, daar komen we straks op. Maar allereerst om hoe Ronnie Flex in de huid kruipt van zijn alter-ego Flonti Stacks, die rammend harde trap-muziek maakt, in plaats van de gepolijste nederhop die we van hem kennen. Achterwege blijven de invoelend gezongen refreintjes, weg is die traan op de hoes van Rémi. In alles - beats, woord en daad - is Flex op Nori een opgefokte versie van de oorspronkelijke Ronnie.

Eentje die is omhangen met nóg meer dure horloges, drugs, bitches en drank. Platte hiphopcliché's, zeker, maar het is hier zo monsterlijk uitvergroot dat het een stijlfiguur wordt. Het is als een power-up, als die transformatie van de Pokémon/Dragonball-Z-figuurtjes waarmee het bijbehorende artwork in mangastijl is volgestopt. Want dat is nog zoiets: elke track is op Spotify vergezeld van een mini-animatie, op maat gesneden voor een telefoonscherm. Meer 2018 wordt het niet: een album waar je doorheen kunt swipen als een instastory.

En dan is er nog het mixtape-idee: alle losse tracks lopend vloeiend in elkaar over, aan elkaar gesaust door DJ Waxfiend, zonder dat dit de muziek in de weg zit. Die naadloze mix zorgt juist voor een ontzettend energiek, avontuurlijk geheel.

Cd's, albums? Passé. Maar door deze mixvorm, die genoemde animaties en dat alter ego bewijst Nori dat een stream-onlyrelease geen wegwerpproduct hoeft te zijn. De klassieke albumvorm mag misschien onder druk staan van de shuffle-, stream- en swipe-generatie, maar Nori staat als een huis.

En o jongens, dan die beats. Dit is Ronnie's trapproject, geënt op de rauwe, duistere hiphopstroming die vooral in het zuiden van de VS populair is en de laatste jaren een vruchtbare voedingsbodem vormt voor het succes van Future, Migos of Rae Sremmurd.

Wat daarbij vooral positief verbaast, is hoe veelzijdig en afwisselend Ronnie Flex, zijn producers en gastrappers dit genre aankunnen, waarmee #TeamNori hun Amerikaanse voorbeelden naar de kroon steekt. Harder dan 'Kan Niet Kiezen' hoor je hiphop niet vaak terwijl '100' je juist onder narcose soest. En zodra je went aan het metalige gestuiter van '2 Cups' moet je weer rennen op 'Atletiek', om vervolgens middenin een achtbaan te stappen met dat buitelende fluitgeluid van 'Geekin'.

Goed, tekstueel kan het allemaal wat diepzinniger, maar dat komt de volgende keer wel weer. We horen Flex tieren, tarten, schelden en uitdagen. We horen een Ronnie die lacht om al zijn haters. En terecht. Want het frisse Nori maakt dat al dat gepoch geen moment leeg aanvoelt. (Joris Belgers)