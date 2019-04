CD's op vrijdag: Rembrandt, Rostropovitsj en Aldous Harding

Mstislav Rostropovitsj was niet alleen een muzikaal genie, maar ook een levenskunstenaar, zoals te zien valt in ‘L’archet indomptable’. Hij kende het drama van zijn tijd, leefde in ballingschap en was een onvermoeibaar strijder voor de mensenrechten. Koningen en presidenten wond hij om zijn vinger: ze wilden allemaal bij hem horen. Hij hield van mensen, en de mensen hielden van hem. (Frederike Berntsen)

Het plezier, de levenslust en de overtuiging spatten ervan af als Rostropovitsj lesgeeft. Van achter de vleugel doet hij gepassioneerd voor hoe die ene c zou moeten klinken. Zijn ogen stralen van enthousiasme als hij praat over zijn liefde voor het podium. Ontroerend zijn de beelden waarop hij zijn vrouw, de sopraan Galina Visjnevskaja, begeleidt. Met violist Yehudi Menuhin en pianist Wilhelm Kempff speelt hij Beethovens ‘Erzherzog’-trio. Een bonus op de dvd biedt een inkijkje in het contact tussen Rostropovitsj en Solzjenitsyn, die door de musicus in bescherming werd genomen tegen het regime.

Monsaingeon reeg de snippers die hij in handen kreeg in ‘L’archet indomptable’ aaneen. Hij laat via onder anderen de hoofdpersoon zelf, diens dochters, de weduwe van schrijver Alexander Solzjenitsyn, de dirigent Gennadi Rozjdestvenski en de pianist Svjatoslav Richter een indrukwekkend beeld ontstaan van powerhouse Rostropovitsj.

Hij werkte samen met belangrijke componisten. Sjostakovitsj, Prokofjev, Copland, Dutilleux en Britten raakten geïnspireerd door deze gigant en componeerden stukken voor hem. Rostropovitsj was een fenomenaal cellist en heeft de cello vooruitgeholpen. Technisch ging hij een stap verder dan zijn voorgangers. Zijn ideaal lag in uiterste souplesse - de superieure opnames spreken voor zich. Een typische aanwijzing van hem voor de orkeststrijkers: spelen met ‘spaghetti fingers’. Gekookte spaghetti, wel te verstaan.

Larger than life. Als deze kwalificatie op iemand van toepassing is, is het wel Mstislav Rostropovitsj, al bij leven een legende. De Russische musicus en wereldburger heeft een onmetelijk grote bijdrage geleverd aan de recente muziekgeschiedenis. Hij was niet alleen cellist, maar ook dirigent, pianist en een inspirerend pedagoog.

Na een bezoek aan Mstislav Rostropovitsj (1927-2007), opgesierd met de nodige glazen wodka, stond documentairemaker Bruno Monsaingeon op straat met een koffer vol filmmateriaal over de meest legendarische cellist van de twintigste eeuw. Rostropovitsj had hem de schatkist overhandigd en hem op het hart gedrukt dat hij geen documentaire wilde, gemaakt tijdens zijn leven. Monsaingeon, die reeds een indrukwekkend oeuvre op zijn cv heeft staan, hield woord en leverde ‘L’archet indomptable’ (De ontembare strijkstok) pas recent af.

Eén keer doet Harding een poging tot uitleg. ‘Ik geef de seizoenen de schuld / we hebben allemaal onze redenen, bedoel ik.’ Daar heb je weinig aan. Maakt niet uit. ‘Designer’ is geen puzzel die dient te worden opgelost, maar een poging de verbeelding te prikkelen.

In het universum van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter is het volstrekt logisch om een tatoeage te nemen om je angsten te onderdrukken; om een fret te tonen aan een ei. Vaak zit de vervreemding niet zozeer in de afzonderlijke zinnen, als wel in de schijnbaar lukrake opeenvolging ervan. ‘Kijk naar al die perziken / hoe vier jij feest?’

En ja, met ‘I Love You. It’s a Fever Dream’ is Matsson uit het donkere dal van misère gekropen. Maar de mantel vol twijfels heeft hij nog niet van zich afgeworpen. Zo zingt hij op ‘There’s A Girl’ over een vrouw die hem vertelt dat hij er mag zijn: “I hope she means it. Because I’m way too stubborn to believe. That we won’t make it.” (Frank Hettinga)

In 2015 was de Zweedse folkzanger droeviger dan ooit. Hij bezong zijn angsten, zijn overmatige drankgebruik. De eenzaamheid na zijn gestrande huwelijk bestreed hij door zoveel mogelijk herrie te maken met een cello, saxofoon, pedalsteel gitaar en klarinet. Op toer omringde hij zich met bandleden, om de kleedkamers en coulissen wat minder stil en solitair te laten voelen.

Daarmee doet het album denken aan zijn kale debuutplaat uit 2008, met die nasale snikstem, enkel begeleid door een tokkelgitaar – sorry, Matsson, de simpele gelijkenis met Bob Dylan kan weer van stal. Maar ook ‘Dark Bird Is Home’, het rijk belegde laatste album van vier jaar geleden.

Op ‘I Love You. It’s a Fever Dream’ lijkt The Tallest Man On Earth het beste van twee muzikale werelden te combineren. Zanger Kristian Matsson speelt op deze nieuwe plaat samen met zijn vrienden, maar hij grijpt ook terug naar eenvoud: gewoon zijn mondharmonica en akoestische gitaar (of banjo, zoals op ‘My Dear’).

POP The Tallest Man on Earth | I Love You. It’s A Fever Dream (V2) ★★★★☆

‘After the Landslide’ is Simons’ kleurrijkste album dusver

POP

Matt Simons | After The Landslide (PIAS)

★★★☆☆



In ons land heeft singer-songwriter Matt Simons al diverse hits op zijn naam staan. En in het kielzog van Nederland land heeft de Amerikaan ook in andere Europese landen voet aan de grond gekregen. Maar in zijn thuisland wil zijn carrière nog niet echt vlotten.

Waarom het Amerikaanse succes uitblijft is een raadsel, want Simons maakt uiterst toegankelijke popsongs die makkelijk in het gehoor liggen. Dat geldt ook voor zijn derde album ‘After The Landslide’, dat met afstand Simons’ kleurrijkste album tot dusver is. Het is een plaat die geheel in het teken staat van opgewekte melodieën, veelzijdige instrumentaties en aanstekelijke refreinen.

Wat opvalt is dat ofschoon Simons grote thema’s als liefde en verlies aansnijdt, de toon onveranderlijk vrolijk blijft. Alleen ‘Amy’s Song’, dat Simons samen met Amy Kuney schreef en waarop de zangeres vertelt over haar ervaringen als lesbische vrouw in een conservatief christelijke omgeving, gaat de diepte in. In de andere liedjes kiest Simons steevast voor de zonnige kant van de straat. Zo wordt zelfs ‘It’s You’, over het einde van een relatie, niet echt venijnig door de humor en zelfspot waarmee Simons het onderwerp benadert.

Daarmee is ‘After The Landslide’ niet een plaat die de wereld van de luisteraar op zijn kop zal zetten. Maar wie niet per se zit te springen om muzikale vernieuwing, zal zich prima amuseren met deze zonnige en veelzijdige popplaat. (Saskia Bosch)