CD’s op Vrijdag: prima punk, een voormalig talent en een klassieke feest-cd

Mischa Andriessen beoordeelt in deze aflevering van CD's op Vrijdag verder nog ‘Give Space’ van de Belgische jazzformatie Steiger, die iets meer de remmen los had mogen gooien.

Zwakker zijn alleen de teksten. De ambachtelijke aanpak, het gelaagde geluid en de muzikale reikwijdte van het album: dat pretendeert allemaal heel wat. Het is jammer dat Anderson .Paak vervolgens inhoudelijk blijft steken in platte, grappig-geile teksten. Zo opent een potentieel explosief protestnummer als ‘Six Summers’ met een wat flauwe fantasie over de seksualiteit van de vermeende, niet erkende dochter van president Trump. Dit, en meer niet al te vrouwvriendelijke piemelopmerkingen leiden onnodig de aandacht af van wat muzikaal gezien tot één van de beste hiphopplaten van het jaar mag worden gerekend. - Joris Belgers

Precies: het is nogal wat, dat Anderson .Paak de luisteraar wil voorschotelen. Maar muzikaal zit het geheel naadloos in elkaar. Dit is zo’n plaat die gemakkelijk overvloeit, tussen de opzwepende single ‘Tints’ tot het lome ‘Anywhere’. Daartussen schakelt de artiest ontspannen zijn schuurpapieren zang tussen soulnummers (‘Smile/Petty’) naar broeierige r&b (‘Saviers Road’) tot bijtende hiphop (‘Mansa Musa’).

En dat is snel gegaan: in 2015 gold Anderson .Paak nog als een onbekende, toen hij plots op zes nummers van Dr. Dre’s album ‘Compton’ opdook. Een jaar later stond album ‘Malibu’ in een hoop jaarlijstjes en maakte het festivalpubliek op North Sea Jazz en Lowlands kennis met de wervelende liveshows van deze rappende drummer.

Maar de ruimte beïnvloedt de muziek op een andere manier. Op het goed ontvangen debuutalbum stuiterende Steiger alle kanten op. Nu klinkt de groep veel coherenter. Dat is winst en verlies tegelijkertijd. De geluidsverkenningen zijn boeiend, maar pakken in muzikaal opzicht soms enigszins voorspelbaar uit.

Klinkt muziek op een boot anders dan in een bos? In een lege veilinghal anders dan in een container of een kerk? De drie mannen van het Belgische jazzformatie Steiger namen op zeven uiteenlopende locaties hun nieuwe plaat ‘Give Space’ op en gebruikten zo de ruimte als een vierde bandlid. Het is een mooi concept waarbij de verschillen niet altijd zo groot zijn als je zou denken.

Paschenko speelt verder mee in Dusseks Pianokwintet (met contrabas) in f-klein, terwijl Lubimov aanschuift voor een intrigerende Notturno voor piano, viool en hoorn. Een pracht van een originele cd. Wellicht dat de broers Jussen het dubbelconcert op hun repertoire kunnen nemen? Dussek verdient het. - Peter van der Lint

Wat ontzettend jammer, want zo win je natuurlijk nooit een nieuw publiek voor die geweldige doordouwer Dussek. Alexei Lubimov is gelukkig nog zo’n fortepianist met een afwijkende smaak die zich voor Dussek heeft ingezet. Met zijn leerlinge Olga Paschenko speelt hij op deze bijzonder heerlijke cd het grote Concert voor twee piano’s uit 1805.

Dussek verkoopt niet. Die verzuchting ontsnapte ooit uit de mond van fortepianist Andreas Staier, die een groots pianoconcert van de globetrottende Bohemer Jan Ladislav Dussek (1760-1812) in de vingers en de aanbieding had. Maar steeds wilden concert­organisatoren dan toch liever een pianoconcert van Beethoven als er voor die Dussek net zo’n grote orkestbezetting nodig was.

Damon Albarns meest Britse album ooit

The Good, The Bad and The Queen

Merrie Land

Veelgehoorde relativering na de uitslag van het brexitreferendum: het is tenminste goed voor de Britse punk. Dat valt tegen, vooral omdat de punkers van nu rappers zijn, die in de achterbuurten van Londen wel iets anders aan hun hoofd hebben. Het moet dus van Damon Albarn (Blur, Gorillaz) komen, die zijn sterrencollectief The Good, The Bad and The Queen uit een elfjarige winterslaap wekte.

Opmerkelijk genoeg is ‘Merrie Land’ het meest Britse album dat hij ooit maakte. Dat zit hem in de invloeden (The Kinks en Bowie zijn duidelijk aanwezig), de beheersing (er is hooguit ingehouden woede), de landschappen, de vossen en schapen, de trots. Alleen de typisch Britse ironie ontbreekt. ‘Dit komt uit mijn hart / ik houd van mijn land’, verklaart Albarn.

De als geschiedenis vermomde toekomstvisioenen liegen er niet om: de Eerste Wereldoorlog en de Grote Brand van Londen komen voorbij. Toch gloort er hoop, op zijn minst op een softe brexit: ‘If you’re leaving / please still say goodbye.’ Mocht die smeekbede niets uithalen, dan is ‘Merrie Land’, mede dankzij de smakelijke drums van Tony Allen (Fela Kuti) en de psychedelische aankleding door Simon Tong (The Verve), het fraaiste afscheidscadeau dat we ons konden wensen. - Klaas Knooihuizen

