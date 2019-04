CD’s op vrijdag: Lauwtje, Damien Jurado en Heather Woods Broderick

Verder deze week recensies van het ingetogen album ‘Invitation’ van singer-songwriter Heather Woods Brodericks, een topalbum van András Schiff die Schubert speelt op een oude Weense fortepiano en een bloedmooie Bach-cd van violist Renaud Capucon en pianist David Fray.

Het is fijn om bij Jurado te zijn

IN THE SHAPE OF A STORM

★★★☆☆

Het veertiende album van Damien Jurado is zijn soberste en minst ambitieuze tot nu toe. Alleen Josh Gordon tokkelt op de achtergrond soms een spaarzaam moppie mee; verder horen we enkel Jurado’s stem en zijn akoestische gitaar. In die soberheid ligt iets veel groters besloten. Fans zullen het album niet kunnen beluisteren zonder aan Richard Swift te denken, Jurado’s vriend en muzikale partner die vorig jaar op 41-jarige leeftijd overleed, waarschijnlijk aan de gevolgen van een ongezonde levensstijl. Het uitblijven van de drums, de afwezigheid van bas, strijkers en productionele opsmuk; het benadrukt Swifts afwezigheid alleen maar.

Ongetwijfeld was hij in gedachten aanwezig toen Jurado de tien nummer op ‘In the shape of a storm’ op plaat zette. Het is verleidelijk om de teksten aan het verlies op te hangen. Dat mag natuurlijk, maar het klopt niet. ‘In the shape of a storm’ is een verzameling oude liedjes die de afgelopen twintig jaar om wat voor reden dan ook op de plank waren blijven liggen. Mogelijk heeft hij er nog wat aan geschaafd, maar voor zover de informatie strekt was Swift nog onder de levenden toen Jurado in ‘Silver ball’ schreef dat tijd de wonden juist niet heelt.

Jurado’s omvangrijke oeuvre barst niet van veelzijdigheid uit zijn voegen, maar dat een collectie bijeengeraapte liedjes uit verschillende periodes zo duidelijk een geheel vormt heeft niet alleen daarmee te maken. De singer-songwriter uit Seattle nam slechts twee uur de tijd om de boel op te nemen. Het is de sfeer van het moment die de nummers bindt, zijn gemoedstoestand die niet te vatten is in termen als gelukkig en verdrietig; Jurado klinkt berustend, sereen. De kalmte stemt mild, waardoor je haast geneigd bent Jurado zijn soms wel erg voor de hand liggende melodieën te vergeven. Het veel te lang uitwringen van het op zich aardig gevonden beeld van de jurk van krantenpapier (‘Newspaper gown’)? Ach, hij doet maar. Waarom altijd moeilijk doen? Waarom altijd meer verlangen dan wat het leven je biedt? ‘Now you’ve got me where you want me to be,’ zingt Jurado met die hese maar heldere stem van hem. Inderdaad, zo zit het. En het is goed zo. Het is fijn om daar te zijn. (Klaas Knooihuizen)