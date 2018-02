CD's op vrijdag: Justin Timberlake, Clean Pete, Schubert en meer

Timberlake zwabbert alle kanten op, maar treft geen doel





Justin Timberlake kreeg het zondagnacht voor elkaar maar liefst tien van zijn grootste hits in twaalf minuten te proppen. Het gekke was, we misten eigenlijk niets, tijdens die razendsnelle medley. Alleen maar knallers. Doe uzelf een plezier, kijk zijn optreden nog even terug, tijdens de pauzeshow van de Superbowl. Het was precies goed. Het bewijst hoe sterke popmuziek ongemeen direct de roos kan treffen. Nu was het misschien een weinig bijzondere, weinige spectaculaire en extreem veilige dansshow, maar de muziek, die klopte.

Hoe anders is dat op het album dat hij twee dagen voor die show uitbracht. 'Man of The Woods' is de eerste langspeler van de 37-jarige Timberlake in vijf jaar, de vierde soloplaat van het voormalige tieneridool. Het is diens muzikale terugkeer, nadat hij zich de afgelopen jaren wat meer op acteerwerk richtte. En dat begint heerlijk, met de vettige electrofunk van 'Filthy', niet eens de enige grote knipoog naar Prince. Maar, in dat openingsnummer kondigt zich ook al de grote tekortkoming van dit album aan: het gáát maar door.

Je denkt minstens drie keer dat het nummer nu toch echt is afgelopen - maar nee - het gaat maar door

Vijftien nummers, die haast allemaal boven de vier minuten klokken, dat is veel. Het kan hoor, daar niet van, Timberlake zelf bewees op zijn meesterlijke 'Futuresounds' (2006) zulke lengtes makkelijk aan te kunnen. Maar hier mist de spanningsboog volkomen, zowel binnen de nummers als binnen het beslag van het album. De meeste tracks bevatten één goed idee, dat eindeloos herhaalt wordt. Dat riffje bij 'Sauce'? Mja, leuk, maar voor een heel nummer? Of 'Livin' of the land', je denkt minstens drie keer dat het nummer nu toch echt op zijn eind loopt - maar nee - nogmaals: het gaat maar door.

Het tweede grote manco is dat er nul hitmateriaal tussenzit. Geen 'Senorita', geen 'Sexyback', geen 'Cry me a River',en zeker geen 'Can't Stop The Feeling'. Het dichtst op het gevoel komt Timberlake met behulp van bluegrasszanger Chris Stapleton, op 'Say Something'. Dat is een van de weinige echte liedjes op dit album, in plaats van de vele schetsmatige ideetjes.

En dan dat thema, die esthetiek van de bebaarde outdoor-man, die Timberlake zich aanmeet, het komt zo bedacht over, zeker omdat er verder niet echt een bedoeling achter dat nieuwe imago schuilt. Het houthakkersgevoel dat spreekt uit songtitels als 'Living of the Land', 'Flannel' en 'Montana' wordt niet continu doorgevoerd, doordat hij zich het ene moment wil spiegelen aan Prince (Filthy, Sauce) en dan weer leentjebuur speelt bij de hiphop-cultuur (Supplies).

Weinig oorspronkelijke ideeën, geen echte hits. We hadden meer verwacht van Timberlake, en ook van zijn vaste producers Timbaland en The Neptunes - van wie de laatste met N.E.R.D. onlangs nog wel zo'n frisse plaat uitbrachten. Wie Justin Timberlake tegenwoordig zélf is, blijft onduidelijk. Dat directe van weleer is er af, getuige dit logge, zwabberende 'Man of the Woods'. (Joris Belgers)