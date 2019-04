CD's op vrijdag: Joep Beving, Weyes Blood en de Chemical Brothers

En dan is er nog pianist Mark Anderson uit Vancouver, die de grootste pleitbezorger is van het pianowerk van de Duits-Nederlandse Julius Röntgen. Verder: Weyes Bloods nieuwste en The Chemical Brothers zijn terug.

Grote betrokkenheid en muzikale gebaren

KLASSIEK

★★★★☆

Hij woont zo’n 7500 kilometer van Nederland vandaan, maar de Amerikaanse pianist Mark Anderson is zonder twijfel de grootste pleitbezorger van de pianomuziek van Julius Röntgen (1855-1932), de Duits-Nederlandse componist die aan het eind van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw zo’n groot stempel drukte op het Amsterdamse muziekleven.

Anderson is bezig al Röntgens pianomuziek op cd te zetten, deel 4 is net uit. Een bevriende pianist uit San Francisco of all places adviseerde hem deze muziek te bestuderen, aangezien Anderson zo houdt van Duitse Romantici. Röntgen, die in Leipzig zijn opleiding kreeg, wortelt overduidelijk in deze traditie.

Waarom neemt iemand uit Vancouver het hele oeuvre van deze Hollander op? “Ik vind Röntgens muziek heel interessant. In zijn vroege werken hoor je de invloed van zijn leermeesters Mendelssohn en Schumann, maar in het midden van zijn carrière ontwikkelde hij zich naar een avontuurlijker stijl en de laatste twintig jaar hield hij zich bezig met Nederlandse thema’s en het Nederlandse leven. Röntgen was ook beïnvloed door de muziek uit Scandinavië. Hij was bevriend met Grieg en zijn eerste vrouw was een Zweedse violiste. Als ik Röntgens muziek op concerten laat horen, zijn mensen altijd verbaasd over de schoonheid, diepgang en overtuigingskracht. ‘Waarom horen we dit niet vaker?’, vraagt men zich af.”

Het antwoord heeft volgens Anderson te maken met het stereotiepe beeld van de componist: hij wordt de Nederlandse Brahms genoemd. Daaruit spreekt het vooroordeel dat hij geen eigen stijl zou hebben. Anderson: “Maar iedereen die zich in zijn muziek verdiept, ziet onmiddellijk dat Röntgen authentieke schoonheid en expressieve intensiteit combineerde met groot vakmanschap. Brahms beschouwde hem als een van de weinigen die de klassieke muziek de volgende eeuw in zouden brengen.”

Anderson heeft niet alleen een pianistische klus op zich genomen, maar ook een musicologische. “Ik had het geluk in contact te komen met Jurriaan en Julius, twee kleinzoons van Röntgen. Zij verleenden mij toegang tot het Röntgen-archief in het Nederlands Muziek Instituut, het NMI. Daar heb ik urenlang originele manuscripten bekeken. Ik kon daardoor werken opnemen die nooit eerder waren uitgegeven, zoals de Sonate in a-klein en de Sonate in cis-klein. Die laatste is te horen op mijn nieuwe cd. Op dit moment wacht ik op de kopieën die het NMI me gaat sturen van werken voor twee piano’s van Röntgen. Die ga ik in juli met mijn vrouw opnemen.”

Klaar is hij nog lang niet. “Röntgen heeft meer dan zeshonderd werken geschreven, een groot deel daarvan voor piano. Het is mijn doel om zoveel mogelijk van zijn pianomuziek voor twee of vier handen en zijn kamermuziek op te nemen. Deze zomer ga ik weer veel tijd in het NMI doorbrengen.”

Op het net uitgebrachte vierde deel van zijn serie staan onder meer drie ballades, een impromptu en de in de archieven ontdekte Sonate in cis-klein uit 1928. Anderson speelt met grote betrokkenheid en grote muzikale gebaren. Een fijngevoeliger aanpak is denkbaar, maar zijn inzet betaalt zich uit. (Sandra Kooke)

In slaap vallen bij Joep Beving lukt niet meer