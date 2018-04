CD's op vrijdag: Janelle Monáe geeft het protest tegen Trump een frisse impuls

De pussy grabt gewoon terug

POP

Janelle Monáe

Dirty Computer (Warner)

★★★★☆

Het is niet iets om vrolijk van te worden: een democratisch verkozen leider die je het gevoel geeft dat je er niet bijhoort. Dat je minderwaardig bent. Dat het volksmandaat je reduceert tot geslacht of huidskleur. Dat je dan je toevlucht zoekt in zwartgallige liedjes om uiting te geven aan alle frustraties en uitzichtloosheid, is best begrijpelijk.

Maar, wat je óók kunt doen, en dat is veel leuker, is gewoon je schouders ophalen. Gooi die middelvingers de lucht in, zwaai ze rond alsof het allemaal toch niks uitmaakt. Haal kracht uit jezelf. Leef gewoon je leuke leven. Dans en zing, terwijl om je heen de bommen neerdalen. Grab ‘m by the pussy? Nou – de pussy grabs gewoon terug. Janelle Monáe zingt het letterlijk, en die uitdagende knipoog is wat haar overweldigende derde album ‘Dirty Computer’ zo verslavend maakt.

Yep, het gaat weer over Trump. De misogyne racist in het Witte Huis heeft de popmuziek flink gebolsterd in haar verzet. En juist op een moment dat er sleet dreigt te komen op al dit gratuite engagement weet Monáe het protestgeluid toch een frisse impuls te geven.

Want met dezelfde speelsheid als waarmee ze soul, funk en hiphop aaneenrijgt vliegen alle thema’s van nu voorbij. De vrouwenzaak, LGBT-rechten, nepnieuws, populisme, racisme. Met als verbindend element: trots. Trots op haar simpele afkomst, als dochter van een schoonmaakster en vrachtwagenchauffeur (‘Django Jane’), trots op haar vrouwelijkheid (‘Pynk’), en trots op welke geaardheid dan ook (‘Make Me Feel’, ‘I Like That’).

Monáe stuurt de electrosoul van haar bejubelde vorige plaat hier meer richting vrolijke pop, hoewel de invloeden van Prince (letterlijk, hij zou een synthlijntje hebben meegeschreven) en Erykah Badu nooit ver weg zijn. Het poppy hoogtepunt is het vrolijke ‘Screwed’. Samen met Zoë Kravitz zingt ze het uit: “Let’s get screwed / I don’t care / you fuck the world up now / we’ll fuck it all back down”. Seks is politiek. Ze komt grof over, maar ach, je oogst wat je zaait. Monáe schaamt zich sowieso niet voor haar sexdrive, zie ook het stomende, suggestieve ‘Take A Byte’. Het maakt haar onweerstaanbaar, die wijze waarop ze het allemaal niet te serieus neemt maar ondertussen wel bloedserieus ís.

En het stel geweldige, afwisselende nummers wil ook wel helpen. Niet dat de plaat muzikaal perfect is. Zo is ‘I Got The Juice’ tamelijk overbodig, als een leeg vehikel waarop Pharrell zijn bubbelige productietrucje kan etaleren. En het toch al trage ‘Don’t Judge Me’ voelt nog langer aan dan de zes minuten die het al is.

Maar dan volgen een indringend ‘So Afraid’ en het euforische, krachtige slot ‘Americans’. Waarop ze het nog één keer uitlegt. Hou gewoon van iedereen op dezelfde manier als waarop je van jezelf houdt. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, lieve mensen. Luister nu maar gewoon naar Janelle Monáe. (Joris Belgers)