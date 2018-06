CD's op vrijdag: Het achtste album van Kanye is niet die gehoopte tour de force

Kanye West komt belofte niet na



POP

Kanye West

ye (G. O. O. D.)

★★★☆☆

Nee: zijn achtste album is níét die gehoopte tour de force waarmee ­Kanye West in één klap zijn critici de mond zou snoeren. Het is wel een ietwat saai, haast onaf mini-album dat het ­ontstane beeld juist versterkt dat West is afgegleden tot… tot, ja, wat eigenlijk?

De Amerikaanse wereldster liet na een lange radiostilte in april weer van zich horen – en hoe. Hij heractiveerde zijn twitteraccount, om tussen tal van positiviteitsfilosofietjes een vijftal albums aan te kondigen dat in juni zou verschijnen. Zijn fans waren nog druk aan het watertanden toen West hun wenkbrauwen deed fronzen door met een rode Trump-pet te poseren. Dat fronzen veranderde in afgrijzen toen West in een interview slavernij ‘een keuze’ noemde.

© Photo News / Jonathan Brady

In 2016 legde Kanye West abrupt zijn tournee stil, waarna hij zich met een heftige zenuwinzinking liet opnemen. Zijn manisch-megalomane gedrag de afgelopen maanden doen echter vermoeden dat de weg terug toch nog niet helemaal gevonden was. Er verschenen ­bezorgde duidingen waarin werd ­getwijfeld of een van de meest geprezen popmuzikanten van zijn tijd nog wel het label ‘genie’ verdiende.

Maar toen verscheen Pusha T’s ‘Daytona’, het eerste in die genoemde albumserie. Zeven trefzekere raptracks, in elkaar gesleuteld door West, in retraite te Wyoming gemaakt met uitzicht op majestueuze bergketens. Geen wereldschokkende hiphop-vernieuwing, maar een ouderwets goed album. En dit was pas aflevering één.

Zo bezien valt ‘ye’ toch tegen. Niet om de lengte – zeven tracks, binnen 25 minuten, net als Daytona. Die beknoptheid wérkt, in de wetenschap dat we de komende weken nog meer muziek van Kanye West mogen verwachten, waaronder een samenwerking met Kid Cudi en een nieuw album van rapper Nas.

Maar: ‘ye’ vóélt veel langer. Door een compleet gebrek aan focus. De afgelopen albums van Kanye West waren ieder anders van toon, van kleur, lading, identiteit. Niet ‘ye’. Dat is juist van alles wat – en, desastreus voor een van de grootste geluidspioniers van zijn tijd: alles wat we al eens van West hebben gehoord.

Het album opent met een zacht kabbelsynthje waarboven West zijn ietwat verwarrende gedachten over moord, zelfmoord uiteenzet. In het daaropvolgende ‘Yikes’ herkennen we de sterke producer en rapper die Ye nog altijd kán zijn, net als de aanzet van ‘No Mistakes’. In potentie een knaller, maar het blijft bij die aanzet. Ook de andere nummers zijn meer schetsmatige tracks, die allerminst een kernachtig geheel vormen.

Op ‘Wouln’t Leave’ reflecteert hij op de mediastorm van afgelopen maanden, maar het blijft vlak. West rapt zoals de productie: onderkoeld, haast verdoofd en eigenlijk ook een beetje saai. De nummers pruttelen voorbij, als een knapperend haardvuur in die blokhut in Wyoming waar Kanye zijn inspiratie moet hebben gevonden. Behaaglijk, zeker, maar explosief allerminst.

Het heeft er alle schijn van dat de nummers nog niet geschreven waren toen hij ze in april aankondigde, gezien de hyperactuele teksten. Die albumhoes versterkt die vluchtigheid – een met een smartphone gemaakte foto van de bergen in Wyoming, gemaakt onderweg naar de albumpresentatie vorige week. Met eroverheen ‘I Hate Being Bipolar, It’s Awesome’ gekrabbeld.

Niet grappig, niet diepzinnig. Flauw, te gemakkelijk. Zoals dit album, eigenlijk, waarop zelfs de goede momenten niet beklijven. Beslist niet het kunstwerk dat West beloofd had. (Joris Belgers)

KLASSIEK

Krzysztof Urbanski

Stravinsky Le sacre du printemps (Alpha Classics)

★★★★☆

Op de vorige hier besproken opname van Stravinsky’s ‘Le sacre du printemps’, die van Riccardo Chailly en het Lucerne Festival Orchestra, duurde de beruchte, hoge fagotsolo waarmee het stuk opent opvallend veel langer dan gebruikelijk. Maar op deze nieuwe opname van het NDR Elbphilharmonie Orchester onder leiding van Krzysztof Urbanski hebben we zo ongeveer een record te pakken. Secondenlang hangt die ongrijpbare eerste noot in de lucht, zinderend en huiverend voor wat komen gaat. En dat wat komt, is inderdaad behoorlijk heftig en opzwepend.

De opname van de cd vond plaats in een nog lege en ongebruikte Elbphilharmonie in Hamburg in december 2016. Een maand later zou de spectaculaire nieuwe concertzaal officieel ­geopend worden. Urbanski is eerste gastdirigent van het huisorkest en maakte er al wat opvallende opnamen. In Nederland viel hij vorig ­seizoen op als zeer dynamische en stuwende dirigent bij het Radio Filharmonisch Orkest. De jonge Pool weet wat hij wil en tovert een messcherpe Sacre uit zijn baton. De ­musici zijn waarschijnlijk extra ­gemotiveerd vanwege hun nieuwe onderkomen en spelen zich het vuur uit de sloffen. Een en ander culmineert in een stampende en dampende ‘Danse de la terre’. ­Urbanski heeft het. (Peter van der Lint)