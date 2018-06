CD's op vrijdag: Florence, Soulwax en een jonge Bruckner

POP

Florence + The Machine

High as hope (Universal)

Drie jaar na haar breakup-album ‘How big, how blue, how beautiful’ wilde Florence Welch een positieve plaat maken. Dat viel niet mee.

Over geluk schrijven vindt ze lastig, zingt ze in het afsluitende ‘No choir’. Ze noemt het een weinig enerverend onderwerp. Belangrijker is wat volgt: de aanzwellende koren waar ze zich graag van bedient, zouden nogal misplaatst zijn. De liedjes zouden volledig vergeten worden.

Ziedaar de poëtica van de Britse zangeres. Haar muziek draait om pathos en het grote gebaar. Ingetogen is ze alleen voor het contrast; het moet de uitbarstingen des te overweldigender maken. Hoe ze die discrepantie het hoofd biedt? Door de term ‘positief’ met een korreltje zout te nemen. Al in de eerste zin van het eerste nummer barst ze in tranen uit. Niet veel later galmt het koor. Wat dat betreft is er sinds haar debuut uit 2009 weinig veranderd.

Inhoudelijk heeft ze een grote stap gezet. Welch, inmiddels 32 jaar oud, is niet meer altijd het lijdend voorwerp in haar eigen teksten. In plaats daarvan reflecteert ze op haar lijden. Ze stelt zich daarmee boven haar luisteraars. Niet langer is ze lotgenoot, ze werpt zich op als gids.

In ‘Hunger’ vertelt ze hoe ze als zeventienjarige ophield te eten. ‘Ik dacht dat liefde een soort leegte was / nu snapte ik de honger die ik voelde tenminste / en hoefde ik het niet langer eenzaamheid te noemen.’

In het refrein trekt ze haar persoonlijke ervaring breder (‘We all have a hunger’), om haar fans vervolgens een hart onder de riem te steken. Met swingende gospelkoortjes en (dus) hartstikke vrolijk én memorabel. Wie zei ook alweer dat zoiets niet kon?

In ‘Big God’ horen we de oude Florence. Het gaat over ghosting: het fenomeen­­ dat een date of geliefde ineens niets meer laat horen, in de onterechte veronderstelling dat die strategie bij de ander minder pijn doet dan een uitgesproken einde. ‘Jesus Christ, Jesus Christ, it hurts.’

Over lijden gesproken. Hier is de orkestratie voor het eerst adembenemend mooi, subtiel maar groots tegelijk­­, met een grandeur waar Shirley Bassey jaloers op mag zijn. Daar ontbreekt het, net als op vorige albums, te vaak aan. Welch lijkt van mening dat het goed zit zolang ze alle registers opentrekt. En áls ze het dan een keer klein houdt, zoals in ‘Sky full of song’, blijft ze tot vervelends toe hangen in hetzelfde idee. Haar cv wordt volgend jaar uitgebreid met concerten in Rotterdam en Antwerpen. Misschien is het een goed idee om daar een cursus doseren aan toe te voegen. (Klaas Knooihuizen)