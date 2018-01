CD's op vrijdag: First Aid Kit, Tune-Yards en pianosonates van Mozart

Het is een feest, zij het een vrij glad feest Lees verder na de advertentie POP - First Aid Kit met Ruins (Sony / Columbia) ★★★☆☆ Je zou het niet zeggen, maar de zingende zusjes Johanna en Klara Söderberg komen gewoon uit de grote stad Stockholm. Niet uit het achterland van Zweden, waar je je soms zo in de Amerikaanse Midwest waant. In dat glooiende landschap sleutelen boerenzonen aan hun oldtimers terwijl hun ouders het land omploegen. En allemaal luisteren ze naar First Aid Kit. Op alweer hun vierde album 'Ruins' gaan de zusjes Söderberg wel heel op de country-tour. Bevatte succesalbum 'The Lion's Roar' nog wat meer contemporaine folk, op 'Ruins' klinken duidelijk de voorbeelden van weleer door, zoals Emmylou Harris of Townes van Zandt. De kracht van First Aid Kit was altijd hoe prachtig de stemmen van de twee samengaan. Openingsnummer 'Rebel Heart' laat horen dat die harmonie onveranderd goed is. Ook is duidelijk dat First Aid Kit zo langzamerhand een grote band aan het worden is, waar een groots geluid bij hoort: de overvloedige productie overrompelt, met die climax van 'Hem of Her Dress' en 'Nothing Has To Be True'. De countrycliché's, zoals de Fender Rhodes ('It's a Shame') en de zingende lapsteel en honkey-tonk ('Postcard') worden vakkundig toegepast. Productioneel is het een feest, zij het een erg glad feest. Om nog wat te zeveren te hebben: het is allemaal nogal braaf en lieflijk - écht scherpe of opvallende liedjes zitten er niet tussen. Joris Belgers © x

POP - Tune-Yards met I Can Feel You Creep Into My Private Life (4AD) ★★★☆☆ Merrill Garbush maakt niet de makkelijkste muziek. Toch is 'I Can Feel You Creep Into My Private Life', de vierde langspeler van haar band Tune-Yards een stuk lichter te verteren dan vorig werk. Het chaotische stuiterwerk is nog steeds aanwezig, maar er staan ook flink wat gelikte dancerockers op, zoals 'Look At Your Hands' of 'Heart Attack'. Nummers die een stuk rechtlijniger zijn dan je van de avant-gardistische Garbus zou verwachten. Dat Garbus een tijdje als dj draaide is duidelijk van invloed geweest: bij vlagen is dit album uiterst dansbaar. Ook belangrijk was een zes maanden lange cursus over ras en white privilege, die Garbus volgde. Het maakt van 'Colonizer' het sterke kernstuk van deze politiek geladen plaat. Het is verfrissend eens een witte artiest te horen worstelen met dergelijke problematiek. Over haar schuldgevoel als witte, progressieve vrouw. Iemand die het nooit goed kan doen. Een vrouw die je hóórt denken: die Afrikaanse muziekinvloeden die ik me altijd toe-eigende, was dat wel oké? Misschien dat we daarom meer 'eigen' invloeden terughoren - zoals westerse techno en jarentachtigpop. Garbus ontregelt nog steeds, en weet zo de angst en onzekerheid van het moderne leven naar uiterst energieke muziek te vertalen. Maar gelukkig mag er ondertussen ook nog gewoon gedanst worden. Joris Belgers