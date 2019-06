CD’s op vrijdag: een van de mooiste Springsteens ooit, Prince en fluisterende orgelmuziek

‘Western Stars’ een van Springsteens mooiste albums ooit

Lees verder na de advertentie

POP

Bruce Springsteen | Western Stars (Colombia Records)

★★★★★

© -

Is dit het nieuwe album van Bruce Springsteen? Nog even op het hoesje kijken. Ja, het staat er echt: ‘Western Stars’ van Bruce Springsteen. Maar Springsteen, dat is de toch de man die op zijn platen gruizige en stevig aangezette poprock brengt en zich in zijn teksten opwerpt als de held van de Amerikaanse arbeider?

Niet op ‘Western Stars’. Op dit soloalbum, zijn eerste in veertien jaar, vindt de Amerikaan zichzelf opnieuw uit. De plaat is geïnspireerd door de jaren zeventig popmuziek uit het zuiden van Californië, maar heeft door de intieme sfeer en instrumentatie opvallend veel gemeen met countrymuziek.

Dat ligt aan de instrumenten die Springsteen inzet zoals de banjo en slidegitaar. Maar ook aan de vaak weemoedige melodieën waar The Boss zich op zijn nieuwe plaat van bedient.

Daarnaast zet Springsteen zichzelf ditmaal niet neer als stem van de arbeidersklasse, maar roept hij in zijn teksten poëtische sferen op door in de huid te kruipen van een vagebond, die zijn mijmeringen gedurende zijn eenzame reizen over highways en door verlaten landschappen bezingt.

Voor deze rol paste Springsteen zelfs zijn zang aan. Meteen al in het openingsnummer valt op dat hij uit een ander vocaal vaatje tapt. Klinkt hij op zijn albums met zijn E Street Band vaak wat grauwerig, op ‘Western Stars’ klinkt hij zachtaardiger dan we hem ooit gehoord hebben.

Zo is op zijn 69ste Springsteen erin geslaagd een facet van zichzelf te ontbloten dat we eerder nog niet hadden gehoord. Misschien is hij in een fase van zijn leven, dat hij het gevoel heeft zich wel aan een experiment te kunnen wagen. Of wellicht is dit negentiende studioalbum gewoon de verwezenlijking van een lang gekoesterde droom.

Feit is dat ‘Western Stars’ een van Springsteens mooiste albums ooit is. In zijn nieuwe songs draagt de zanger een prachtige sfeer van tederheid en diep doorvoelde menselijkheid uit. Bovendien ontwierp Springsteen samen met producer Ron Aniello, met wie hij ook zijn eerdere soloalbums ‘Wrecking Ball’ (2012) en ‘High Hopes’ (2014) opnam, een instrumentatie die zeer rijk is maar nergens overdadig aanvoelt. Luister maar eens naar ‘The Wayfarer’, met zijn slepende strijkers en melancholieke blazers. Of naar de zacht tokkelende gitaarklanken van ‘Hitch Hikin’. Het zijn songs die je hart doen opspringen van blijdschap.

In interviews over zijn nieuwe album liet Springsteen zijn fans weten dat hij later dit jaar ook weer een ‘gewone’ plaat met zijn band zal opnemen. Alsof hij bang is met ‘Western Stars’ zijn trouwe fans van zich te vervreemden. Maar als dit album maatgevend is, is het alleen maar te hopen dat The Boss zich aan nog veel meer (solo-)experimenten te buiten zal gaan. (Saskia Bosch)