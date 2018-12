CD's op vrijdag: een tijdreis naar de gouden eeuw en bedwelmende zang

Dat Van Noordt maar zo’n klein oeuvre naliet, heeft er alles mee te maken dat hij net als alle andere zeventiende-eeuwse organisten in ons land zich helemaal toelegde op de improvisatiekunst en daarom niet de behoefte had zijn ­muziek te ­noteren. In de psalmvariaties van Anthoni van Noordt is merkbaar dat ze vanuit de speelpraktijk ontstaan zijn.

De meeste variaties zijn echter complexer. Om de vergelijking met de schilderkunst nog even te hernemen: luisterend naar deze typisch calvinistische orgelmuziek wordt het beeld opgeroepen van de ­serene, witgepleisterde kerkinterieurs zoals die zo subliem op het doek werden gezet door Pieter Saenredam. Van Noordts orgelmuziek is ook onlosmakelijk verbonden met de pronkzuchtig monumentale stadsorgels zoals die in deze periode als prestigeobjecten door gemeentebesturen in de hoofdkerken van steden als Amsterdam, Leiden en Alkmaar werden ­gezet. Op zo’n instrument in de Amsterdamse Nieuwe Kerk was Van Noordt organist.

Uit het voorwoord blijkt dat de componist, zich nog ­baserend op de orgelkunst van Sweelinck, door de publicatie van zijn ‘Tabulatuurboeck’ organisten wilde onderwijzen in het ambachtelijk variëren op de melodieën uit het Geneefse Psalter. Hij wilde hiermee tegengas geven aan de opkomende Italiaanse en Franse stijl. Van Noordt laat in zijn psalmbewerkingen zien dat hij zijn instrument én de variatiekunst grandioos ­beheerste. Sommige ‘verzen’ zijn tweestemmig met de melodie in de rechterhand en een linkerhand die daar tegenin speelt.

Opvallend is dat Chiel Jan van Hofwegen voor zijn opnames niet voor zo’n groot stadsorgel heeft gekozen: hij verkoos de intimiteit van het ­relatief kleine Duyschot-orgel in de Dorpskerk van Hendrik-Ido-­Ambacht. Dit gaaf bewaarde instrument uit 1696 bezit sinds de laatste restauratie weer volledig zijn zeventiende-eeuwse klankkarakter. De dispositie is groot genoeg om voldoende variatie aan te brengen in de registraties van Van Hofwegen. Hij vertolkt deze muziek op zo’n ­manier, dat de luisteraar als het ware een tijdreisje maakt naar de onbekende Gouden Eeuw.

Het kwartet laat een lijntje lopen door de muziekgeschiedenis, van Bach via Beethoven naar Sjostakovitsj - de ene componist vormde een bron van inspiratie voor de andere. Bach en Beethoven zullen op elke komende cd terugkeren. De Scandinaviërs grossieren in klankkleuren waar een laagje zijdeglans overheen ligt, om te beginnen in Bachs Fuga in Es-groot (BWV 876), gearrangeerd door Mozart. Met licht ingehouden passie benaderen ze Beethovens Twaalfde en Sjostakovitsj’ Vijftiende strijkkwartet. Het Danish bestaat uit een fris stel strijkers, dat niet kiest voor extremen maar voor een vanzelfsprekend organisch geluid. Het zal interessant zijn om te zien of er meer durf bij komt, de volgende afleveringen. De vijf ‘Prism’-albums zullen allemaal uitgebracht zijn in 2020, wanneer Beethovens 250ste verjaardag wordt gevierd. ( Frederike Berntsen )

Want de nieuwe plaat laat zich beluisteren als een workshop songschrijven. In een twaalftal nieuwe songs laat de singer-songwriter uit New York horen dat ze precies weet wanneer ze moet en inhouden en wanneer ze kan uithalen. Het geeft de songs op ‘Heart to Mouth’, die veelal handelen over de ups en downs van de lesbische liefde, een uiterst dynamisch karakter. Daarnaast serveert LP een lekker nonchalante crossover van pop, blues en rock, die uitstekend past bij haar rauwe vocalen. Daarbij weet ze steeds weer een perfecte balans te vinden tussen ongepolijste en toegankelijke songs. Luister bijvoorbeeld eens naar het nummer ‘Girls go wild’ dat de luisteraar weet te verrukken met een uiterst aanstekelijk huppelritme en een refrein met het allerhoogste meezing-gehalte. Het maakt van ‘Heart to mouth’ een album dat zich kenmerkt door een heerlijke flow, die je van het eerste tot en met het laatste nummer meeneemt en optilt. ( Saskia Bosch )

Dat de Amerikaanse Laura Pergolizzi, beter bekend onder de artiestennaam LP, goede songs kan schrijven wisten we al. Ze begon haar muzikale loopbaan immers als leverancier van songs voor bekende artiesten als Rihanna, Christina Aguilera en Cher. Als soloartiest breekt ze door wanneer ze in 2015 een hit scoort met het nummer ‘Lost on you’. Maar het is haar net verschenen vijfde album ‘Heart to mouth’ dat bewijst, dat ze ook als soloartiest tot de absolute top behoort.

Deze stem is van een bedwelmende schoonheid

KLASSIEK

Jakub Józef Orliński

Anima Sacra (Erato)

★★★★☆

Jakub Józef Orliński won niet alleen zangconcoursen, maar ook een paar opvallende danswedstrijden. De Poolse countertenor is namelijk verzot op breakdance. Dat hij daar heel goed in is, bewees hij al eens op het Festival Oude Muziek Utrecht waar hij optrad met L’Arpeggiata en in een toegift eventjes zijn rondtollende, soepele lichaamskunsten toonde. Het is geen voor de hand liggende combi – breakdance en barok – en de goed uitziende Orliński baarde er aardig wat opzien mee.

Maar natuurlijk is er vooral die stem, en die is van een bedwelmende schoonheid. In februari van dit jaar kwam nog de cd ‘Händel – Enemies in Love’ van hem uit waarop hij met Natalia Kawalek duetten zingt. Dat was op een klein labeltje, maar inmiddels is Orliński ingelijfd door het grote Warner. Met Il Pomo d’Oro en zijn energieke leider Maxim Emelyanychev nam hij zijn eerste solo-cd op, een voltreffer.

Door heel Europa werden in bibliotheken manuscripten opgespoord van geestelijke muziek tusen 1700 en 1750. Daar zitten pareltjes tussen, zoals de aria van Mozes’ broer Aaron uit ‘Il Faraone sommerso’ van Nicola Fago. Of de aria uit een ‘Dixit dominus’ van Domènec Terradellas. Ongehoorde muziek, in meer dan één betekenis. (Peter van der Lint)