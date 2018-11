CD’s op vrijdag: een recalcitrante Victoria Hanna en Mariah Carey zonder haar epische uithalen

De opera van Gounod die Couperus’ Eline Vere deed smachten

Hervé Niquet

Gounod, ‘Le tribut de Zamora’ (Palazzetto Bru Zane)

★★★★☆

“Ik geloof toch niet, dat de Tribut een van Gounods beste opera’s is, is het niet, Eline? (…) Niet te vergelijken met Faust of Romeo et Juliette.” De Eline aan wie deze vraag gesteld wordt, is Eline Vere, hoofdpersoon uit de gelijknamige roman van Louis Couperus uit 1888. Haar voorzichtige antwoord op de vraag is: “Ik geloof het ook niet”.

‘Le tribut de Zamora’ – Charles Gounods laatste opera uit 1881 – is in 1883 en 1884 een tiental keer opgevoerd bij de Fransche Opéra in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Couperus heeft daar voorstellingen van gezien en laat het gezelschap rondom Eline de loge betreden bij het begin van de derde akte. Eline raakt onder de indruk van de Brusselse bariton die de rol van Ben-Saïd vertolkt en zal later een relatie met hem krijgen.



Van de muziek van deze Gounod-opera wisten we vrij weinig. Na een aanvankelijk succes in Parijs en elders verdween de opera snel van de affiches. Waarschijnlijk vanwege het drakerige verhaal (spelend tijdens het kalifaat van Córdoba in de negende eeuw) vol verkochte slavinnen, onmogelijke liefdes en het plotselinge, ongeloofwaardige weerzien van een waanzinnige moeder en haar dochter. Alleen de aria van Xaïma (geliefde, slavin én dochter) uit de eerste akte verscheen ooit op geluidsdragers. Zélie de Lussan nam die al in 1906 op en zo’n zestig jaar later zette Joan Sutherland diezelfde aria op haar Franse dubbel-lp.



Judith van Wanroij draagt als Xaïma deze li­ve-uit­voe­ring met grote klasse

Maar nu is er een prachtige complete opname, verzorgd door het onvolprezen Palazzetto Bru Zane dat zich inzet voor vergeten Franse opera’s. We kunnen nu dus zelf oordelen of al dat smachten van Eline Vere terecht was. Groots of vernieuwend is de muziek niet, maar Gounod wist na zijn internationale kassucces ‘Faust’ donders goed wat hij deed en componeerde om het duffe libretti heen aardig wat stukken en ensembles die het aanhoren waard zijn. Zeker vanwege de fraaie uitvoering hier, waarin Judith van Wanroij de rol van Xaïma voor haar rekening neemt.

Ze zingt de aria die De Lussan en Sutherland eerder opnamen veel zelfverzekerder en is vervoerend in haar liefde voor Manoël, die hier mooi stem krijgt van tenor Edgaras Montvidas. Het grote duet met haar moeder Hermosa (Jennifer Holloway) wordt het hoogtepunt van de opera, precies zoals tijdens de succesvolle première in Parijs. Van Wanroij draagt deze live-uitvoering (in januari van dit jaar opgenomen in München) met grote klasse. En ze krijgt weergaloos tegenspel van Tassis Christoyannis als Ben-Saïd, vooral zijn ‘O, Xaïma, daigne m’entendre’, de romance die Eline Vere zo van haar stuk bracht.

Hervé Niquet dirigeert het Koor van de Beierse Omroep en het Münchner Rundfunkorchester met groot elan en met geloof in de noten voor hem. De opruiende nationale hymne ‘Debout, enfants de l’Ibérie’ (echo’s van de Marseillaise) is een geweldige oorwurm. Koor en orkest sluiten er de eerste akte effectvol mee af. En als de waanzinnige Hermosa het lied in de derde akte nogmaals aanheft, schiet ze pardoes uit haar waan. Beetje lachwekkend nu, maar in Parijs lustte men daar destijds wel pap van. Vermoedelijk in Den Haag ook.

Peter van der Lint