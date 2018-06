CD's op vrijdag: een oprecht alter ego, een verstaanbare sopraan en een rapper die vakwerk levert

Nooit gedacht: Father John Misty klinkt oprecht

POP

Father John Misty

God’s Favorite Customer

(Bella Union / PIAS)

★★★★☆

Een lsd-trip deed Josh Tillman ooit inzien dat het anders moest. De folkzanger, wiens soloplaten werden genegeerd, stapte achter het drumstel van Fleet Foxes vandaan, bedacht het alter-ego Father John Misty, en begon opnieuw. Deze ­Father John Misty werd zowel ­vertolker als hoofdrolspeler van zijn nummers.

Josh Tillman alias Father John Misty © Patrick Post

Dat resulteerde in een ontstaans-geschiedenis (debuut ‘Fear Fun’, 2012), een gemankeerd liefdesverhaal over hem en zijn vrouw Emma (het overweldigende ‘I Love You, Honeybear’, 2015) en zijn zwartgallige magnum opus (‘Pure Comedy, 2017).

Maar ook búiten de muziek werd Father John Misty een personage. Een karikatuur, haast. Om zijn ­getrol van collega’s en media, om zijn uitspraken waarmee hij telkens weer de aandacht greep. Langzaam werd Josh Tillman overgenomen door Father John Misty. Dat moet tot problemen hebben geleid, ­getuige het eerlijke, kwetsbare ‘God’s Favorite Customer’, waarover weinig meer bekend is dan dat het voortkomt uit een moeilijke ­periode waarin Tillman het zelf ook allemaal niet meer wist.

Alleen dat al is opvallend: er is een enorm contrast tussen de haast ­afwezige publiciteit rondom dit ­album en hoe de zanger vorig jaar rondom ‘Pure Comedy’ niet uit de muziekpers was weg te slaan. Bewust, ongetwijfeld. Was die vorige een essayistische ideeënplaat over de teloorgang van onze westerse cultuur, dit album is een verzameling liedjes over de geestesgesteldheid van Tillman. En die spreken prima voor zich.

Daarmee is ‘God’s Favorite Customer’ het meest Tillman-achtige ­album dat Father John Misty tot nu toe uitbracht. Het gekke is: nu we de ironie van Father John Misty ­gewend zijn, zouden we deze ­oprechtheid helemaal niet moeten geloven. Maar we doen het toch.

Dit komt allereerst om de kwaliteit van de nummers. Daarnaast door de context – we wéten dat het niet makkelijk is om Father John Misty te zijn. En het komt ook doordat we vermoedelijk niet nóg zo’n album hadden geslikt waarop Father John Misty vanachter een pantser van zelfspot de clown uithangt.

Het grappige is dat de aanpak nauwelijks verschilt. In ‘Mr Tillman’, over de periode waarin Tillman noodgedwongen een tijdlang in een hotel bivakkeerde, neemt hij nog steeds zichzelf op de hak, als hij zingt hoe de receptionist hem maant eerst zijn oplopende ­rekening te betalen. Vooral het breekbare ‘The Palace’ maakt ­indruk, om die rauwe directheid, zingend boven een krakende piano, dat haast meteen na het schrijven ervan lijkt te zijn opgenomen.

Het meest kwetsbare moet dan nog komen. Het kan haast niet anders dan dat hij zich met ‘The Songwriter’ tot zijn vrouw richt. Hij vraagt haar hoe het zou zijn geweest als de rollen waren omgedraaid. Wat als zíj de songschrijver was geweest en zij hém zou gebruiken voor zijn kunst, zoals Father John Misty dat deed voor zijn veelgeprezen ‘I Love You, Honeybear’? Dag, lieve zangvogel, horen we hem zingen.

En dan weten we plots waaróm de zanger wekenlang in dat hotel bivakkeerde, waarom de receptionist hem vroeg of het wel verstandig was om alleen te drinken, waarom hij The Palace niet wilde verlaten om de waarheid onder ogen te ­komen.

We zijn allemaal maar mensen. En kunnen daar bitter weinig aan doen, zingt hij tot besluit. Niet eerder toonde Father John Misty zich zo menselijk. Zo zichzelf. En dat was precies wat hijzelf én zijn publiek nodig hadden. (Joris Belgers)