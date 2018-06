CD's op vrijdag: De gesmoorde melancholie van Lykke Li

De Rotterdamse erfenis van Yannick

KLASSIEK



Yannick Nézet-Séguin

The Rotterdam Philharmonic

Orchestra Collection (DG)

★★★☆☆

Afgelopen zaterdag, op de dag dat Yannick Nézet-Séguin afscheid nam als chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, presenteerde Deutsche Grammophon een box met zes cd’s onder de titel ‘The Rotterdam Philharmonic Orchestra Collection’. Live-opnamen, allemaal gemaakt in de Doelen, die een soort van gestolde erfenis vormen van de vruchtbare band die het Rotterdamse orkest en de Canadese dirigent het voorbije decennium hadden. Het is nu aan opvolger Lahav Shani om die fraaie erfenis van Yannick hoog te houden. Toevallig maakt Shani vanavond zijn debuut bij het Concertgebouworkest. Zeer waarschijnlijk zijn laatste optreden daar voorlopig, want een ongeschreven wet leert dat Rotterdamse chefs niet voor het Amsterdamse orkest staan – en omgekeerd.

De Canadese dirigent Yannick Nezet Seguin op de bok bij het Rotterdamse Philharmonisch in september 2017. © Werry Crone

De opnamen in de fraaie collectie werden gemaakt in 2011 (Bartók), 2012 (Haydn), 2013 (Turnage), 2014 (Debussy), 2015 (Tsjaikovski) en 2016 (Bruckner, Mahler, Beethoven, Dvorák en Sjostakovitsj). Die opsomming van componisten geeft aan dat Yannick niet eenkennig was in die tien jaar. Het repertoire in de box is veelzijdig en geeft een mooie dwarsdoorsnede van wat Nézet-Séguin als chef allemaal voor elkaar heeft gekregen.

De opnamen van de grote symfonieën (Bruckners Achtste, Mahlers Tiende, Beethovens Achtste, Sjostakovitsj’ Vierde en Dvoráks Achtste) stammen allemaal uit 2016. Best jammer dat het kennelijk niet mogelijk was om de uitvoering van Mahlers Achtste van dit voorjaar in de box op te nemen. Een opname van die overweldigende uitvoering was een mooie opvolger geweest voor de historische Rotterdamse uitvoering in Ahoy onder leiding van Eduard Flipse in 1954.

Dat men hier voor Mahlers Tiende koos, is overigens verre van een straf, want Yannicks ferme geloof in dit door anderen voltooide symfonische torso is al net zo overduidelijk als dat van Riccardo Chailly of Simon Rattle. Een machtige, ontroerende uitvoering is het.

In 2011 valt overigens al op hoeveel ritmische precisie, scherpte en variëteit in kleuren Nézet-Séguin uit het orkest wist te halen. Bartóks Concert voor orkest spettert werkelijk de speakers uit. Messcherp gefileerd is ook Sjostakovitsj’ Vierde. Uitgebeende muziek, bleek uitgeslagen – als een stomp van ruim een uur in je maag. Schitterend hoe de dirigent hier de opbouw realiseert en de spanning geen seconde laat wegebben. De roemruchte koperblazers van het Rotterdams bewijzen zich hier geweldig, net als in Bruckners uitmuntende Achtste –dat laatste deel!

En wat heerlijk dat deze combinatie de muziek van Haydn zo goed en fris van de lever kan laten sprankelen. Zijn ‘Trauer’-symfonie flitst met een minimum aan vibrato en een maximum aan frasering voorbij. Het Pianoconcert van Mark-Anthony Turnage was een opdracht van het Rotterdamse orkest dat er in 2013 met Marc-André Hamelin als solist de wereldpremière van verzorgde. Jazzy met een twist, klassiekerig met een draai, lekker uitgevoerd. En dat Yannick Beethoven kon dirigeren, weten we sinds zijn debuut als Rotterdamse chef in 2008, toen hij met een meesterlijke ‘Eroica’ zijn visitekaartje afgaf. Beethovens Achtste hier is van hetzelfde kaliber. (Peter van der Lint)