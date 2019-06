CD’s op vrijdag: Avicii, Giovanni Antonini, Santana en Cate Le Bon

Avicii’s nalatenschap is liefdevol en secuur afgemaakt door zijn partners

POP

Avicii | Tim (Universal)

★★★☆☆

Van Avicii was bekend dat hij worstelde met zijn sterrendom. De ­razend populaire Zweedse dj dronk flink om zijn zenuwen in bedwang te houden en werd meermalen met serieuze klachten in het ziekenhuis opgenomen. Nadat hij had besloten te stoppen met toeren en alleen nog in de studio muziek te maken, leek het beter met hem te gaan.

Zijn nieuwe album stond aardig in de steigers toen hij op 20 april 2018 in Oman een einde aan zijn leven maakte. Hij was 28 jaar.

Afgezet tegen dat verdriet is het nauwelijks noemenswaardig, maar Avicii’s ouders moeten hebben geworsteld met de vraag wat hen te doen stond met het onvoltooide werk van hun zoon. Niet uitbrengen? Dat zou miljoenen fans teleurstellen. De nummers in hun onaffe staat de wereld in slingeren? Kon ook niet, Avicii was nog lang niet ­tevreden.

Ze kozen er dus voor om de plaat af te laten maken door de songwriters, muzikanten en producers die bij het album betrokken waren – veelal goede vrienden van de dj. Aan de hand van whatsapp-berichten, notities en herinneringen aan nachtelijke gesprekken probeerden ze te reconstrueren hoe Avicii het zou willen. Een onmogelijke taak, zeker als je weet dat Avicii er een handje van had alles op het laatste moment om te gooien.

Omdat het team ter inspiratie vanzelfsprekend alleen kon teruggrijpen op Avicii’s bestaande muziek, is het album zelden verrassend. Het meest in het oog springt ‘SOS’, waarin Avicii onomwonden over zijn problemen schrijft. “Hoor je mijn noodkreet?” zingt de Amerikaanse soulzanger Aloe Blacc. “Help mij tot rust te komen.” Verderop wordt het hoopvol: “Ik voel dat jouw liefde mij uit het dal trekt”. En: “Ik heb geen drugs meer nodig”. Wrang. Het gros van de nummers is inhoudelijk minder heftig.

Muzikaal is het over de hele linie zelfs een ontzettend vrolijke bedoening. Avicii is groot geworden door genres als indiepop en country te combineren met tropische stadionhouse; je zou haast geloven dat Stockholm op Hawaï ligt. Hier haalt hij dezelfde truc uit met onder meer de seventiespop à la The Mamas & The Papas (‘Peace of Mind’) en muziek uit India (‘Tough Love’).

Hoe verschillend die ingangen ook zijn, in het resultaat herken je onomstotelijk de hand van Avicii. Zelfs als die er in werkelijkheid niet was; zijn muzikale partners zijn buitengewoon liefdevol en secuur te werk gegaan.