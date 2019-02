CD's op vrijdag: Ariana Grande, Rafal Blechacz & meer

POP

Ariana Grande | Thank u, next (Republic/Universal)

★★★☆☆

Hoewel ze voortdurend in de spotlights staat, is Ariana Grandes persoonlijkheid in nevelen gehuld. Haar teksten worden meestal door anderen geschreven en zijn zo algemeen dat ze op ieders leven van toepassing kunnen zijn. Het is vooral Grandes stem die indruk maakt. Ze zingt zoals Jan Vayne piano speelt, vol uithalen en tierelantijnen. Maar wie de vrouw achter die stem is, daar kom je via haar muziek tot nu toe nauwelijks achter.

Geleidelijk is dat aan het veranderen. Op ‘Sweetener’, dat krap een half jaar geleden verscheen, liet Grande zich eindelijk een beetje zien. ‘Thank u, next’ is het eerste album waarop ze op alle liedjes (deels) zelf schreef. Geregeld heb je het gevoel dat muziek en muzikant samenvallen.

Opener ‘Imagine’ had door niemand anders gemaakt kunnen worden. Zonder hem bij naam te noemen zingt Grande ondubbelzinnig over rapper Mac Miller, haar ex-vriendje dat kort na het einde van de relatie aan een overdosis overleed. Grande fantaseert hoe het leven had kunnen zijn als hij niet in de greep van de drugs was gekomen. Ook muzikaal is het een interessant nummer: de basis is trap, de populaire donkere hiphopstroming uit het Zuiden van de Verenigde Staten, wat fraai contrasteert met de lieflijke stem van de zangeres.

Op ‘Break up’ werkt de combinatie nog beter. Slimme vondst van het productieteam vol grote namen, dat uit alle hoeken inspiratie putte: van warme latinklanken via soulzangeres Wendy Rene naar indiepop en ‘The sound of music’.

Het titelnummer is eveneens een persoonlijk liedje. Vier ex-vriendjes worden bij naam genoemd en oprecht bedankt: ‘Thank u, next’ dient niet ironisch te worden opgevat. Intussen werpt Grande zich op als rolmodel voor jonge meisjes. Als het over de liefde gaat, laat ze niet met zich sollen.

Helaas telt de plaat flink wat inwisselbare liedjes, die noch tekstueel, noch muzikaal enige indruk achterlaten. ‘I love it when we make up / Go ahead, ruin my makeup’ zingt Grande ergens. Een wat magere taalvondst om een heel lied omheen te bouwen.

‘Thank u, next’ is nog lang geen meesterwerk, maar wel het bewijs dat Grande meer is dan haar stem. In ‘NASA’ heeft ze de beroemde uitspraak van Neil Armstrong gefeminiseerd: ‘This is one small step for a woman / One giant leap for womankind.’ Als ze in dit tempo kleine stappen blijft zetten, dan zal die klassieker er vroeg of laat komen. (Klaas Knooihuizen)