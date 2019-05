CD’s op vrijdag: Angélique Kidjo, Carly Rae Jepsen, Rammstein en Kirill Petrenko

Verrassende kleuren in verfrissende Mahler

KLASSIEK

François-Xavier Roth | Mahler ‘Titan’ (Harmonia Mundi)

★★★★☆

Over precies een jaar zitten we in Amsterdam midden in het Mahler Feest. Na de Mahler Feesten in 1920 en 1995 is het de derde keer dat het Concertgebouw een dergelijk muziekfestijn optuigt rondom de componist die zich in Amsterdam zo gewaardeerd voelde. Mahler Feesten zijn sowieso populair, want in mei 2021 is er in Leipzig net zo’n feest, ook daar al voor de tweede keer.

Het Concertgebouworkest speelt in Leipzig de Vijfde onder Fabio Luisi en het Gewandhausorchester onder zijn chef Andris Nelsons neemt onder andere de Achtste symfonie voor zijn rekening. In Amsterdam was die Achtste vast voor Daniele Gatti gereserveerd, maar dat kon na diens oneervolle ontslag uiteraard niet meer. Opvallend is dat Gatti wél in Leipzig van de partij zal zijn en daar het Gustav Mahler Jugendorchester zal dirigeren in de Tiende symfonie. Ook zoiets, in Amsterdam wordt die door Mahler onvoltooide Tiende nog steeds niet voor vol aangezien. De symfonie ontbreekt er in de programmering.

Op het gebied van de Mahler-uitvoeringspraktijk is er het nodige aan het veranderen. Helaas zien we daar in Amsterdam noch Leipzig veel van terug, al doen de optredens van de Berliner Philharmoniker onder hun nieuwe chef Kirill Petrenko (zowel in Amsterdam als Leipzig) wel watertanden. Maar waar is Teodor Currentzis bijvoorbeeld, of waar is François-Xavier Roth? Currentzis deed Mahler met zijn eigen authentieke orkest MusicAeterna, maar even revolutionair met het ‘gewone’ SWR Symphonieorchester. Als chef van het Gürzenich-Orchester Köln bewees Roth zich al met voortreffelijke opnamen van de Derde en de Vijfde symfonie. En nu komt hij met het authentieke Les Siècles met een opzienbarende opname van Mahlers Eerste symfonie.

Roth speelt de tweede versie (Hamburg/Weimar, 1893-94) toen het werk officieel nog ‘Titan, Eine Tondichtung in Symphonieform’ heette. De opname valt samen met de kritische uitgave van deze versie van de partituur door het Internationale Gustav Mahler Gesellschaft en Universal Edition. En dus horen we hier als tweede deel ‘Blumine’, dat Mahler later uit het werk schrapte toen het zijn Eerste symfonie werd. Dat is vaker gedaan en dus niet per se opzienbarend. Wel bijzonder zijn de gebruikte instrumenten hier, allemaal exemplaren die Mahler herkend zou hebben. Fantastisch hoorbaar is dat in het deel met het ‘Vader Jacob’-thema (hier deel 4), waar de vibratoloos spelende contrabas grote indruk maakt. Mahler noemde dit deel ooit ‘Gestrandet!’, en zo klinkt het. Roth licht de klezmer-elementen in dit deel schitterend schmierend uit.

Het contrast met het vijfde en laatste deel kan haast niet groter. Met een scherp en droog fortissimo begint Roth aan wat Mahler eerst ‘Dall’Inferno’ (Uit de hel) noemde. Het is een geweldig geheel, waarin de strijkers constant expressie maken met hun rechterhand (strijkstok) en niet met de linker (vibrato). Roth heeft goed nagedacht over wat hij wilde, en heeft dat ongetwijfeld zeer goed met zijn musici doorgenomen. Het resultaat is een verfrissende Mahler, vol verrassende klankkleuren. (Julien Mignot)