Cate Blanchett en 81 andere vrouwen eisen rechtvaardigheid in Cannes

Blanchett en de bijna 90-jarige Agnès Varda, internationaal boegbeeld van vrouwelijke filmmakers, beklommen arm in arm de trap in wat vakblad The Hollywood Reporter 'Een Mars op de Rode Loper' doopte, vergezeld door actrices als Kristen Stewart en Marion Cotillard.

"Op deze treden", zei Blanchett in een korte speech, "staan vandaag 82 vrouwen. Net zoveel als het aantal vrouwelijke regisseurs die deze trappen sinds de eerste editie van het festival in 1946 betraden. In diezelfde tijd hebben 1.866 mannelijke regisseurs precies deze treden beklommen. In de 71 jaar van dit wereldvermaarde festival hebben 12 vrouwen de jury voorgezeten. De prestigieuze Palme d'Or is uitgereikt aan 71 mannelijke regisseurs, teveel om op te noemen, en slechts twee vrouwen, Jane Campion, die in gedachten hier bij ons is, en Agnès varda, die hier vandaag met ons staat. Deze feiten kunnen niet ontkend worden. (...) Als vrouwen hebben we allemaal met onze eigen unieke uitdagingen te maken, maar hier op deze trappen staan we samen als een symbool voor onze vastberadenheid en verbondenheid aan vooruitgang."

Op de markt van het festival waar nieuwe films in verschillende stadia van productie verkocht worden, is al een verandering merkbaar. Films met grote budgetten hebben traditioneel altijd mannelijke hoofdrolspelers gehad, maar inmiddels doen ook vrouwen het goed als hoofdrolspelers.

Actrice Jessica Chastain zal de hoofdrol spelen in de 75 miljoen dollar kostende spionagethriller 355. En dat is niet de enige project. In de schappen hier ligt ook 'The Hitman's Wife's Bodyguard' met Selma Hayek in de hoofdrol, de vrouwelijke tegenhanger van het grotendeels in Nederland opgenomen 'The Hitman's Bodyguard'.