Carry Slee: 'Ik laat kinderen zien waar de valkuilen zitten'

Ze maken een hoop drukte voor twee van die kleine Maltezers. Maar ze zijn echt heel lief, verzekert Carry Slee bij binnenkomst in haar gloednieuwe huis aan de rand van Bergen. Zij en haar vrouw hebben het laten bouwen en het is grotendeels met schrijven verdiend. Tenminste, dat moet haast wel, want Carry Slee (68) verkocht meer dan vijf miljoen boeken. Dat is héél erg veel. Wat haar betreft, is het nog lang niet afgelopen met de lol, want nu komt ze met '#Laatstevlog' de nieuwste jeugdroman voor kinderen van 12 en ouder. Daarmee heeft ze weer een eigentijds maatschappelijk thema te pakken. Het verhaal gaat zowel over de leuke kanten als over de gevaren van internet. Maar ook over vriendschap. En over lef. Of het gebrek daar aan.

Als het huis is bewonderd, de hondjes lieflijk op het kleed zijn neergestreken en de thee dampt, kunnen we aan tafel.

"Ik weet dat het niet veel voorkomt, laten we dat zeggen. Ik heb daar vorig jaar de Gouden Boekenstapel voor gekregen, een prijs die nog nooit eerder uitgereikt is, omdat er blijkbaar nooit eerder iemand is geweest die zoveel boeken heeft verkocht."

Ik vind het heel leuk dat het zo gegaan is, want ik wilde het heel graag. Altijd al. Ik wilde van het schrijven kunnen leven met mijn hele gezin. En dat kan. Dat kon al vrij snel. Je moet geluk hebben. Als je nu debuteert, heb je het lastiger dan toen. In die tijd sloeg het aan. Als ik tien jaar later was geweest misschien niet meer. Het is een mysterie."

"Dat het zo groot werd... dat was begin jaren negentig. 1992, denk ik. Het ging met me op de loop, als het ware. Ik werd ineens bekend en herkend. Ik moest er aan wennen. Maar dat bouwen was een bijzondere tijd. Alsof een kind een hut maakt, zo voelde het. Die hut maken, dat is het mooiste.

"Kinderen herkennen zich in mijn boeken. Ze gaan over hun wereld en ik laat ze zien waar de valkuilen zitten in die wereld. Zonder vingertje. En wat denk ik heel belangrijk is: als ze mijn verhalen lezen, maakt dat meer indruk dan dat ouders of docenten er iets van zeggen."

"O, ik heb dat wel geprobeerd, hoor, en ik denk dat ik dat ook wel kan, maar het moet me wel boeien anders kan ik niet mooi schrijven. Ik houd ook zeker wel van experimenteren. Maar realisme spreekt mij het meest aan, daar ligt mijn kracht. Bovendien kan je wel van alles willen, maar zo is het natuurlijk toch niet."

"Nee, maar het is wel een moeilijke periode. Het is niet leuk."

"Ja. Maar het is de zwaarste periode van het schrijven. Als het er nog niet is."

Ik doe nu acht maanden over een boek. Vroeger deed ik dat sneller. Toen schreef ik ook vijf dagen in de week; nu pas ik twee dagen per week op de kleinkinderen. Eentje van 7, eentje van 3 en er komt er een aan. In december."

"Ik maakte me niet echt vrij voor andere dingen, zoals met vriendinnen de stad in, of zo. O nee, ik heb daar geen spijt van. Vrienden en kennissen moesten er in het begin wel aan wennen dat ik thuis werkte. Dan kwamen ze langs, maar dan was ik druk. Maar ja, ik ben dan lekker aan het werk en wil er ook niet uitgehaald worden. Als je op kantoor zit, kom je ook niet zomaar binnenvallen."

"Er moet wel iets zijn als een klik. Iets wat mijn belangstelling heeft, bijvoorbeeld omdat ik er over gelezen heb in de krant. Nu was dat het internet. De leuke en de minder leuke kant daarvan. Zo'n man die zich voordoet als een leuke jongen en zo meisjes uit de kleren krijgt voor de webcam."

"Iemand is vaak van nature wel of geen lezer maar er is ook een aantal kinderen dat lezer kan wórden. Als ze maar het juiste boek krijgen. Al is het natuurlijk ook niet zo dat als je niet leest, dat je dan een ongelukkig mens wordt."

"Dat is net als met restaurants. Je hebt zoveel smaken. En we hebben ze allemaal. We hebben alle smaken. Dat is natuurlijk wel rijk, dat was vroeger niet."

"Ik geloof niet dat in die belevingswereld zoveel verandering zit. Hoe werkt iets, dat moet ik voor een boek uitzoeken. Hoe werkt grooming? Wat doen vloggers? Maar de emoties of onzekerheden van een kind, of de grapjes, die zijn van alle tijden."

"Toen 'Afblijven!' werd verfilmd, vond ik dat héél spannend. Jeetje, wat was ik opgewonden. Nu is het voor mij niet eng meer. Shooting Star, het filmbedrijf dat mijn boeken verfilmd, past helemaal bij mij. Het is ook hun vak. En de negende komt eraan; we hebben net het contract getekend voor '#Laatstevlog'."

Populaire veelvraat

Carry Slee (1949) is een van de populairste kinderboekenschrijfsters van Nederland en een echte veelvraat, zowel in het schrijven van boeken als in het winnen van prijzen. Slee schreef in totaal zo'n 90 titels en won negen keer de Nederlandse Kinderjury en vijf keer de prijs van de Jonge Jury. In 1999 schreef zij het Kinderboekenweekgeschenk 'Bikkels', dat gaat over discriminatie.

Haar nieuwe roman '#Laatstevlog' is het negende boek dat verfilmd wordt en vier van haar verhalen werden tot musical bewerkt. Carry Slee schrijft voor iedereen, van peuters tot volwassenen. Toch is ze veruit het meest succesvol bij de leeftijdsgroep van 12 jaar en ouder. Hele volksstammen zijn opgegroeid op de buik in bed met Carry Slee op het kussen.

Haar bekendste boeken hebben korte pakkende titels als 'Spijt!', 'Afblijven!', 'Paniek', 'Razend' en 'Hebbes'. Ze behandelt zware thema's in een lichte verpakking. Onderwerpen als drugs, mishandeling, pesten en seksuele geaardheid gaan in de verhalen van Slee hand in hand met grapjes, vriendschappen en prille verliefdheden.