Carla Bruni flirt in Carré met haar fans

Bij het begin van het concert van Carla Bruni in Carré heerst er enige verwarring. We horen haar maar zien haar niet. Dan komt de Italiaans-Franse zangeres, tot zichtbaar genoegen van de haar gehoor, door het middenpad naar het podium gelopen.

Lees verder na de advertentie

Het zal niet de enige truc zijn die Bruni dinsdag uit haar hoge hoed tovert om haar fans te plezieren. In zekere zin is haar Amsterdamse optreden één lange flirt met haar fans. Keer op keer benadrukt de vijftigjarige zangeres hoe graag ze in Amsterdam is. En tussen de liedjes door volgt steevast een dubbelzinnige kwinkslag. Zo leren we dat ze het nummer 'Enjoy The Silence' van Depeche Mode bij voorkeur 's avonds zingt. "Omdat het over ... seks gaat!"

Jammer genoeg zijn het echter Bruni's vocalen die met enige regelmaat de pret bederven

Het siert Bruni dat ze het haar fans zo naar de zin wil maken. Bovendien lijkt ze in haar opzet te slagen, want na anderhalf uur krijgt ze een minutenlange staande ovatie. Toch vallen er tijdens het concert ook heel wat minpunten op te tekenen. Bruni brengt in Carré een avond met vele van haar favoriete covers, aangevuld met eigen chansons. Dat levert soms verrassende keuzes op zoals de cover van 'Highway To Hell' van AC/DC of de Clash-cover 'Jimmy Jazz'.