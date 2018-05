Carel Kraayenhof: Ik doe verschrikkelijk mijn best, maar het is toch nooit goed genoeg

"Als ik een stuk heb geschreven, is het soms net alsof de muziek vanuit de hemel in mij is neergedaald. Kijk, die Bijbel is mensenwerk, maar die creërende kracht komt van God, Allah, Jaweh of hoe je Hem ook wil noemen. Zo heb ik het in mijn jeugd geleerd en zo ben ik het altijd blijven zien."

"Dit jaar word ik zestig en ik merk dat ik nu voor de keuze sta om me vast te bijten in het verleden - toen alles beter en mooier was - of om me op de jeugd te richten en te zien wat er nog allemaal mogelijk is. Ik kies voor optie B, natuurlijk, al was het maar om niet toe te geven aan de gedachte dat de wereld er met een idioot als Donald Trump behoorlijk slecht aan toe is. Moet je je voorstellen: de oma van de vrouw van de vorige president van de Verenigde Staten was een slavin. Nu zit er een redneck in het Witte Huis... Maar goed, ik wil dus graag doorgaan met mensen bewonderen. Niet alleen maar omdat ze bekend zijn, niet het plastic, niet de gebakken lucht, maar om wie ze werkelijk zijn. Ik was onder de indruk van Máxima en Willem-Alexander, juist ook omdat ze helemaal geen kapsones hadden. Ze kwamen hier, voor hun huwelijk, om te praten over 'Adiós Nonino', het stuk dat ik zou gaan spelen. Ze zaten daar als een verliefd stelletje op de bank. Hij was helemaal in haar, wilde alles weten over de Argentijnse muziek, de taal van haar vaderland... Prachtig. Ik heb tijdens het optreden haar tranen - of zijn blik: Holy fuck, wat gebeurt hier? - niet gezien, maar het was zo'n schitterend, veelzeggend moment. Ze huilde niet alleen omdat ze haar vader miste, maar ook van trots op haar eigen cultuur en omdat ze zoveel hield van de man met wie ze in het huwelijk trad. Ik denk dat iedereen heeft gevoeld hoe écht het was. Universele emotie. Een van de mooiste reacties op mijn optreden vond ik een paar dagen later, onderin mijn brievenbus. 'Ook ik heb gehuild. Met vriendelijke groet, de postbode.'"

"Waar ik iedere keer weer van schrik: hoe religie wordt misbruikt om mensen over de kling te jagen. Waar haal je de arrogantie vandaan om te denken dat jouw geloof het enige, ware geloof is? Volgens mij pleit God, zoals Hij in ons aanwezig is, voor een horizontale lijn: we zijn hier om zo goed mogelijk voor elkaar, de dieren en de aarde te zorgen."

"Laatst had ik een optreden op Terschelling. Daar hebben we een paar dagen aan vastgeplakt en het hele eiland over gefietst. Heerlijk, die rust, al ga ik toch al vrij snel denken aan alles wat nog moet gebeuren. Ik ben angstig aangelegd. Hoe hou ik mijn hoofd boven water? Ik moet werk vinden, ik moet werk vinden! Dit jaar, aan het einde van de jubileumtournee, stopt het Carel Kraayenhof Ensemble. Mijn boekhouder zegt dat ik me nu juist minder zorgen hoef te maken, omdat het ensemble mij in feite alleen maar geld heeft gekost, bovendien komt er na dertig jaar eindelijk een einde aan mijn baan als 'werkgever', dus van die druk ben ik nu ook verlost, maar toch... Ik ben er een paar weken behoorlijk ziek van geweest. Het sextet is mijn kindje, maar ik kan niet goed meer voor haar zorgen. Het geld is op."

V Eer uw vader en uw moeder

"Mijn opa, Jaap Kraayenhof - van Klynveld/Kraayenhof, later KPMG - was accountant, een selfmade man. Hij had een vrouw en negen kinderen, ze woonden in een heel groot huis. Mijn vader was een jongetje dat zich terugtrok. Hij zat meestal op zijn kamer, radiootjes te solderen. Na de hbs ging hij vliegtuigbouwkunde studeren in Delft, maar 't liefst wilde hij zelf gaan vliegen en toen hij dat eindelijk kenbaar durfde te maken, mocht hij van zijn ouders in Verenigde Staten bij de US Airforce een opleiding gaan volgen. Na een paar jaar keerde hij terug naar Nederland.

Mijn moeder was bevriend met een zus van mijn vader, en maakte deel uit van de welcome party. Daar stond hij, in zijn uniform, een mooie man; ze was meteen verliefd. En het was belangrijk dat je geen afgelikte boterham werd, dus na een paar weken werd al besloten dat ze zouden gaan trouwen.

© ANP

Mijn vader bleek te oud te zijn voor het beroep van verkeerspiloot en kwam toen via via bij Philips terecht, waar hij tot aan zijn pensioen zou blijven werken. In zijn vrije tijd bouwde hij radiografisch bestuurbare modellen van alle vliegtuigen waar hij ooit mee had gevlogen.

Hij was een lieve man, maar zeer gesloten en erg op zichzelf. Jaren later heeft mijn moeder me verteld dat ze, na een paar keer uit eten met hem te zijn geweest, al wist dat het, qua lange gesprekken, niks zou worden. Hij vond een gewoon praatje al snel lijken op een discussie. Een discussie stond gelijk aan een ruzie, en een ruzie? Dat was het einde. Hij was als de dood voor conflicten. Hij ging ons - ook mijn twee jaar oudere broer Jaap en mij - een beetje uit de weg. Ik was jaloers op vriendjes die wel contact met hun vaders hadden en zou ook altijd naar vaderfiguren blijven zoeken.

Voor mijn gevoel heeft mijn moeder een beetje tussen ons in gestaan. Zij is een zeer dominante vrouw, melancholiek en temperamentvol, haar emoties stonden centraal in het gezin. Het zal geen toeval zijn dat Jaap en ik allebei een sterke vrouw hebben uitgekozen. En die liefde voor de tango, voor het Latijnse leven, heb ik ongetwijfeld van haar.

Als ik mijn moeder bel beweert ze dat ze nog maar een paar jaar te leven heeft. Daar moet Thirza, mijn vrouw, altijd erg om lachen.

Mijn vader is het grootste deel van mijn leven een mysterie voor me gebleven. Toen hij een jaar of vijftig werd, kreeg hij darmkanker. De tumor werd verwijderd en mijn vader werd genezen verklaard, maar mijn moeder zette hem onmiddellijk op een Moerman-dieet en ik weet zeker dat hij daardoor nog jaren heeft geleefd. In die laatste jaren, toen ik zelf vader werd, zijn we toch nog nader tot elkaar gekomen. Mijn vader was dol op onze tweeling; het was alsof ik hem zo, met een kleine omweg, alsnog iets beter leerde kennen. Hij overleed in 2006, op zijn 78ste, aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson.

De relatie met mijn moeder is sindsdien niet erg veranderd of... ja, misschien is er met het wegvallen van mijn zorgen over die impasse, het wederzijdse onbegrip mijn ouders, wel meer ruimte gekomen voor humor. Ik kan ontzettend met mijn moeder lachen. Ik ken niemand die zo eigengereid is als zij. Ze heeft een uitgesproken visie op de wereld, en dat is dan ook de enige juiste. Ze is nu 85, heeft glaucoom en maculadegeneratie, dus ziet bijna niets meer, maar geniet toch van haar tuin en haar huis in Aalst, de plek waar mijn broer en ik geboren zijn. Ze is in staat om vriendschappen te sluiten met jonge mensen in de straat. Ze eten bij elkaar, maar mijn moeder zorgt er wel voor dat de balans nooit doorslaat, omdat ze zich niet aan anderen wil opdringen. Ze houdt bovendien enorm van haar vrijheid. Ze zegt altijd dat ze er een eind aan zal maken als ze niets meer kan zien. 'Er is maar één manier om mij dit huis uit te krijgen', zegt ze dan, 'en dat is horizontaal!' Als ik haar bel - minstens twee keer per week - beweert ze dat ze nog maar een paar jaar te leven heeft. Daar moet Thirza, mijn vrouw, altijd erg om lachen. Dat roept ze namelijk elke keer. Ik denk ook dat ze nog wel even blijft. Ze heeft onlangs nog besloten gitaarles te gaan nemen bij een jonge muzikant die ik aan haar heb voorgesteld."