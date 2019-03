Captain Marvel is de superheldin om je mee te identificeren

Prima idee om in de week van Internationale Vrouwendag ‘Captain Marvel’ in de bioscoop te lanceren. Het Hollywoodspektakel bewijst dat de vrouwelijke superheld definitief voet aan de grond heeft gekregen. De film die sinds woensdag in Nederland in 112 bioscoopzalen draait, mag nu al een succes worden genoemd. Alleen al op de premièredag werden ruim 35.000 bezoekers geteld, goed voor een opbrengst van 360.000 euro. De film van Marvel Studios die gedistribueerd wordt door Disney, beleefde daarmee de grootste opening van 2019.

Female empowerment

Het draait allemaal om een karakter uit de stal van Marvel Comics. Carol Danvers alias Captain Marvel verscheen voor het eerst in 1968 in stripvorm. Een halve eeuw later heeft ze eindelijk haar eigen bioscoopfilm gekregen, met een heerlijke energie gedragen door de 29-jarige Brie Larson. De Hollywoodactrice en Oscarwinnares is voor de gelegenheid in een lasergame uitrusting gehesen. Ze keert vanaf een ‘Star Trek’-achtige planeet terug naar aarde, zogenaamd om op geboefte te jagen. In werkelijkheid is Captain Marvel een verhaal over zelfontdekking en, zoals dat zo mooi heet, ‘female empowerment’.

Niet dat het de eerste grote Hollywoodfilm is met een vrouwelijke superheld. Zo verscheen twee jaar geleden ‘Wonder Woman’, waarvan inmiddels een opvolger in de maak is. Wonder Woman was in 2017 het bewijs dat er een enorme markt is voor de vrouwelijke superheldenfilm. De film bracht wereldwijd ruim 800 miljoen dollar op.Vorig jaar boekte ‘Black Panther’ een nog groter succes als het eerste zwarte superheldenavontuur.

Ook met Captain Marvel laat Hollywood zich voorstaan op diversiteit en inclusiviteit, door een vrouwelijke superheld en zwarte tegenspelers te combineren.