Campion heeft een appeltje te schillen met mannen, én vrouwen

Het tweede seizoen van 'Top of the Lake' speelt niet meer in Nieuw-Zeeland. Dat is op zich jammer omdat de lege en ruige natuur van het geboorteland van bedenker, schrijver en regisseur Jane Campion veel toevoegde aan de sfeer van de serie. Vooral dat afgelegen vrouwenkamp met die gekke goeroe Holly Hunter is sterk in de herinnering blijven hangen. Maar Campion heeft er ondanks de verhuizing naar het grootstedelijke Sydney alles aan gedaan om die bijzondere sfeer vast te houden. En dat is wonderwel gelukt.

Lees verder na de advertentie

Het is doordacht gemaakt, liefdevol, diepzinnig én, zoals gezegd, met humor.

Wederom begint het verhaal met een zwanger meisje in zee. In het eerste seizoen verdween dat meisje en ging het om de zoektocht naar haar. In het tweede seizoen drijft dat meisje in zee, dood in een koffer. Dat deze China Girl zwanger was, blijkt pas later. Rechercheur Robin Griffin (Elisabeth Moss) is na de dramatische gebeurtenissen in Nieuw-Zeeland teruggekeerd naar Australië. Daar neemt ze haar werk weer op, en ze begint met de China Girl-zaak, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ze krijgt eerst te maken met haar nieuwe, in elk opzicht reusachtige partner Miranda, gespeeld door Gwendoline Christie (die Brienne of Tarth speelt in 'Game of Thrones'). Bovendien komt Robin hard in aanvaring met haar eigen verleden, dat Campion knap door het detective-element van het verhaal weeft.

Dat detective-element is eigenlijk slechts bijzaak. De mannen krijgen er in deze serie behoorlijk van langs. Zo voert Campion een groepje mannen op dat de tijd doorbrengt in een café en daar op laptops stiekem porno kijkt. Er is een collega van Robin die maar niet kan begrijpen dat ze geen seksuele relatie met hem wil en de veronderstelde bad guy in het verhaal heeft als bijnaam 'Puss'.

Tekst gaat verder na onderstaande video.

Maar het zijn niet alleen de mannen met wie Campion een appeltje te schillen heeft. Ook de vrouwen spaart zij niet. Holly Hunter, die zo goed was in Campions film 'The Piano', is hier vervangen door Nicole Kidman, die minstens even goed was in Campions film 'The Portrait of a Lady'. Kidman, met een wild uitwaaierende grijze haardos, speelt de hoogst irritante adoptiemoeder Julia, die op latere leeftijd lesbiënne is geworden. De scènes waarin Kidman voorkomt zijn zonder uitzondering hilarisch. Het gevoel voor humor is in dit verhaal met loodzware thema's gelukkig nooit weggemoffeld. Naast Kidman is het vooral de onhandige reuzin Miranda die je steeds weer doet gniffelen.

Saillant detail in dit verhaal over ongewenst, gewenst en onmogelijk moederschap: Campions eigen dochter Alice Englert speelt Mary, biologische dochter van Robin en aangenomen dochter van Julia.

Campion kraakt ondertussen harde noten over uitbuiting van Aziatische kindvrouwen, over het egoïsme van ouderloze echtparen met een kinderwens en over nog zo het een en ander. Het is doordacht gemaakt, liefdevol, diepzinnig én, zoals gezegd, met humor. Een van de beste series van het het jaar.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.