Cadance toont weer de breedte van de moderne dans, met goede en matige performances

Samir Calixto – ‘W’

★☆☆☆☆

Samir Calixto timmert aan de weg met esthetische dans waarin hij vooral de muzikaliteit opzoekt. Maar in de openingsvoorstelling ‘W’ vergaloppeert de choreograaf zich.

In het licht van het debat over gender­gelijkheid en -fluïditeit is het een interessante vraag die hij stelt: hoe kunnen ‘vrouwelijke’ krachten als emotie en intuïtie zich manifesteren in een wereld van ‘mannelijke’ logica en rede?

Calixto’s überesthetische monochroom witte vormgeving is op het randje van edelkitsch

Volgens de programmatekst zijn Nietzsches archetypes en Wagners mythologische thema’s in ‘Tristan und Isolde’ leidraad voor het ‘transcendentaal vrijmaken’ van vijf danseressen, gehuld in witte flowerpowerjurken en -broekpakken. Ook de vulkaan Etna biedt inspiratie, als ‘vrouwelijke’ oerkracht, aldus de folder.

De danseressen bewegen inderdaad als lava, golvende torso’s, ruggen geknakt. In slow motion staan ze constant op uitbarsten, de ogen gesloten, wat van alles lijkt te willen te suggereren. Maar wát, blijft de vraag. De dynamiek is nogal monomaan bij gebrek aan interactie.

Calixto’s überesthetische monochroom witte vormgeving is op het randje van edelkitsch. In het openingsbeeld ligt een danseres op een soort offertafel, terwijl er slierten stoom over haar naakte lijf kronkelen. Met pompeuze Wagner als muzikale aanjager, werkt dit gepolitoerde beeld op de lachspieren.

Opmerkelijk is dat Calixto, júíst in het huidige debat, zo’n vrouwbeeld neerzet. Ongeacht de ongetwijfeld goedbedoelde uitgangspunten, is dít wat je ziet: halfnaakte getormenteerde vrouwen, aangedreven door primaire driften.