Bullough schrijft over schurken en kleptocraten

Mooie praatjes en beloftevolle betogen over filantropie genoeg, maar voor de Nederlander telde maar één vraag: waarom vermeed iedereen het echte probleem, belastingontwijking? “Het voelt alsof ik op een conferentie voor brandweermannen ben en niemand mag praten over water.” Waarom betalen de meest vermogenden op aarde niet een rechtvaardig deel van de collectieve lasten? Daar hoorde volgens Bregman, wiens praatje viraal ging op internet, de gesprekken over te gaan. “Al het overige is bullshit.”

Lees verder na de advertentie

Voor de Nederlander telde maar één vraag: waarom vermeed iedereen het echte probleem, be­las­ting­ont­wij­king?

Bregman mag zich geruggesteund weten door ‘Moneyland’ van Oliver Bullough, een Brits historicus die als journalist onder meer schreef voor The Guardian en The New York Times. Het boek is een doorwrochte geschiedenis van de grootste aller geldgoocheltrucs en tegelijkertijd een pamflet dat aan de kaak willen stellen. De pittige ondertitel van het Engelstalige origineel spreekt wat dat betreft boekdelen: ‘The inside story of the crooks and kleptocrats who rule the world’.

Complex aan wandaden De gepresenteerde cijfers zijn duizelingwekkend: schattingen over de bedragen die jaarlijks uit economieën naar elders verdwijnen lopen uiteen van 1.100.000.000.000 tot 2.600.000.000.000 dollar. Alleen al in ontwikkelingslanden wordt ongeveer net zoveel geld verduisterd als het bedrag dat jaarlijks als hulpgeld hun kant opgaat. De auteur benadrukt dat belastingvlucht slechts één facet is van een complex aan wandaden. Het gaat ook om het kopen van paspoorten en nepambassadeurschappen met de bijbehorende diplomatieke onschendbaarheid, het goedkoop van een ex-echtgenoot afkomen, het met veel juridisch geschut belemmeren van journalistieke onthullingen en - waar nodig - zelfs het uit de weg ruimen van klokkenluiders en andere lastposten. Naast de begrensde wereld van de natiestaten is volgens Bullough een vrijwel grenzeloze nevenwereld ontstaan: Moneyland. Het geld stroomt automatisch naar het laagste punt. Rijken zoeken de wetten die hun het beste uitkomen, de rechtssystemen die hun de minste belemmeringen opleggen. Die neiging laat menig regering besluiten om almaar meer vrijheden toe te staan. Want wie niet meedoet, jaagt kapitaal en bedrijvigheid misschien wel naar elders. Internet heeft het de Moneylanders alleen maar makkelijker gemaakt. Wie hun gangen na wil gaan moet van goeden huize komen en vooral veel geduld hebben: in een middag kan iemand een keten van bedrijven opzetten, zulke netwerken ontrafelen kan jaren kosten.