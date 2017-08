Bulgaarse stoofpot

Zo genoemd omdat men ervan uitgaat dat het de vroege Slavische volken waren die in deze streken voor het eerst het wilde zwijn hebben gedomesticeerd. Dat ligt wel voor de hand gezien hun herkomst: ze kwamen net als de Turken van de steppen in Centraal-Azië, waar ook de oudste varkenshouders, de Chinezen, zich ophielden.

Deze vroege Slavische volken hadden een voorliefde voor rood eten en drinken vanwege een populair medicijn, gemaakt uit verpulverde rode steen of klei. Rood gold daarom als buitengewoon gezond. Er zijn vele liederen gewijd aan rode wijn, nooit aan witte. Tomaten, pepers en paprika's kwamen in de 16de eeuw dus als geroepen. Ze werden al snel volop geteeld in het land dat de groentetuin van de Ottomaanse Turken was. En zo hebben Bulgaren in hoge mate bijgedragen aan de Turkse keuken. Al wil men dat daar natuurlijk niet weten!

Ingrediënten voor 2 personen: • 400 g roma- tomaten

• 200 g varkensschnitzel

• 2 el braadboter

• 1 ui, gesnipperd

• 2 tl mild paprikapoeder

• Zout

• 1 rode peper, klein gesneden, zonder pitjes

• 100 g basmatirijst

• 300 ml water

• Olie

• Peterselie

Recept: De tomaten met een mes inkruisen bij de vruchtaanzet, overgieten met kokend water. Kort laten staan, pellen en in plakken snijden. Het vlees dwars op de vleug in dunne repen snijden. De boter verhitten in een koekepan (28 cm diameter) met een deksel. Het vlees roerend rondom bruin bakken. Uiesnippers laten meedoen tot ze glazig worden. Paprikapoeder en zout erbij met de meeste stukjes peper. De rijst erdoor roeren en vervolgens het water. De bovenkant bedekken met tomaten, pepersnippers en wat zout; 20 minuten stoven onder deksel op niet te klein vuur. De tomaten inkwasten met olie. Garneren met takjes peterselie. Zet tabascosaus op tafel. Drink er een stevige rode wijn bij, al smaakt pils er ook prima bij.

Menusuggestie: Vooraf: plakken tongeworst met zilveruitjes op eikebladsla, bedruppeld met vinaigrette. Na: wilde perzik met walnoten. 4 rijpe perziken met kokend water overgieten, pellen, de pit eruit snijden. In twee schaaltjes leggen, een paar gepelde walnoten in de opening stoppen. Overgieten met bessenjenever. Vlak voor serveren omdraaien.

