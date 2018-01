Bruno Mars grote winnaar Grammy's

That's what I like van Bruno Mars werd uitgeroepen tot beste nummer van 2017, zijn album 24K Magic was het beste album.

De uitreiking van de Grammy awards begon zondagnacht met een politiek getint optreden van en vijf prijzen voor Kendrick Lamar. De rapper laat daarmee een andere succesvolle rapper, Jay-Z, achter zich. Die was genomineerd voor acht muziekprijzen maar kreeg er niet één. In een dankwoord sprak Lamar bewondering uit voor zijn voorbeeld Jay-Z: 'Jay for president!'. Jay-Z heeft naar verluidt een uitnodiging om op te treden vooraf al afgewezen.

Het prijzengala in New York begon met een optreden van Lamar voor een Amerikaanse vlag met dansers in legeruniformen. De rapper won vijf muziekprijzen, onder meer voor beste rapalbum met DAMN, beste videoclip en rapnummer Loyalty.

Witte roos

De 21-jarige Alessia Cara won een Grammy voor Best New Artist. Ed Sheeran kreeg zowel een prijs voor Divide als voor The Shape of You, maar was niet aanwezig in New York bij de uitreiking.

Verschillende muzikanten verschenen op de rode loper met een witte roos in de hand of op hun kleren gespeld. Daarmee wilden ze zich solidair tonen met de #Timesup-beweging. Tijdens de Golden Globes eerder deze maand verschenen bijna alle steren in het zwart om aandacht te vragen voor gelijke behandeling van vrouwen en tegen seksueel misbruik.

De Nederlandse dirigent Reinbert de Leeuw heeft de Grammy in de categorie Best Classical Compendium niet gewonnen. De prijs ging naar All Things Majestic, concerten voor viool en hobo door Jennifer Higdon. Voor de Nederlandse dirigent was het mislopen van de prijs 'een beetje teleurstellend', zei hij in een eerste reactie. De Leeuw had werk van de Hongaarse componist György Kurtág gedirigeerd voor een cd, Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir.