Bruin stoofpotje (met geitenbokjesvlees)

Heeft de regenboog zelf zeven kleuren, de vlag deed het aanvankelijk met acht, inclusief roze en turquoise. Die sneuvelden echter al snel na praktische bezwaren, zodoende kennen we de vlag al decennialang in zes kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Tot ze vorig jaar in Philadelphia ineens boven aan de vlag bruin en zwart toevoegden, ter ere van alle LHBT’ers die niet wit zijn. Trots en ontroering alom, maar het onvermijdelijke gekrakeel volgde snel, want de strepen zouden staan voor diversiteit in het algemeen, niet letterlijk voor huidskleuren. Bovendien voelden witte mensen zich nu ineens óók achtergesteld. Altijd wat.

We eten wel met z’n allen volop geitenkaas, maar de bokjes worden gezien als overbodig

In deze regenboogserie houden we het gewoon lekker bij eten. En in dat kader wil ik graag een bruine aflevering toevoegen. Al was het maar omdat mijn grote kookheldin Nigella Lawson een warm pleidooi houdt voor bruin eten in deze moderne tijden waarin eten vooral lijkt te draaien om het perfecte instagramuiterlijk, van felgekleurde smoothies tot avocadogeknutsel, van poke bowls tot granolafruitontbijtjes. Terwijl de thuiskok als geen ander weet: het lekkerste eten ziet er soms niet uit.

Geitenbokjesvlees Denk vooral aan al die heerlijke stoofpotten. Ik heb er een voor u, geen zware winterse, maar een lichte lentevariant. En onder het motto ‘twee vliegen in één klap’ doen we het met geitenbok. Want we eten wel met z’n allen volop geitenkaas, maar van de geiten die daarvoor nodig zijn, worden de bokjes gezien als overbodig. Geitenvlees eten we in Nederland zelden, dus de bokjes gaan naar het buitenland of worden - o gruwel - vernietigd. Veel Nederlandse chefs, Joris Bijdendijk voorop, zijn daarom voorvechter van geitenbokjesvlees. Dit recept is gebaseerd op eentje van Nigella, alleen dan niet met varken, maar met geit. © Karin Luiten

De benodigdheden voor 4 personen 1 kilo geitenbokpoulet (schouder/stoofvlees)

300 ml witte wijn

300 ml kippebouillon

200 g gedroogde pruimen (zonder pit)

100 g kalamata-olijven (zonder pit)

75 g kappertjes

3 volle eetl gedroogde oregano

zout & peper uit de molen

optie: handje peterselie Snij het vlees in flinke dobbelstenen (als het dat niet al is gedaan door de slager). Doe het vlees met de wijn, pruimen, olijven, kappertjes, oregano, zout en peper in een grote diepvrieszak. Sluit goed af, hussel en laat in een schaal in de koelkast een nachtje marineren. Haal minstens 1 uur van tevoren uit de koelkast zodat het weer een beetje op kamertemperatuur kan komen. Doe het vlees (inclusief alle sappen) in een grote gietijzeren pan of (zware) braadslee. Nee, aanbraden hoeft niet. Giet de kippebouillon erover. Dek af met een deksel of aluminiumfolie en zet in de oven op 170 °C, voorverwarmen hoeft niet. Stoof 2 uur, mocht het dan nog niet boterzacht genoeg zijn, nog een half uurtje extra. Voeg een scheut hete bouillon (of water) toe als het te droog wordt. Bestrooi desgewenst als tegenwicht voor al dat bruin met wat gehakte peterselie. Lekker met gekookte aardappels of puree. Al zouden hardcore bruinliefhebbers ook zilvervliesrijst kunnen overwegen.