Bruidstaart voor dummies (met frambozen en rozen)

Mijn taart werd - net als de geweldige middagvullende lunch - verzorgd door culicollega Yvette van Boven, die in die tijd nog een cateringbedrijf had met haar neef Joris en een echte Franse pâtissière, Marie. De bruidstaart was een beeldschone aangelegenheid in vijf lagen met frambozen, macarons en rozen. Het exacte recept had Yvette niet meer, maar wel bij benadering. Dat heb ik speciaal voor u verder versimpeld. Geen oeverloos gefrut met marsepein of fondant, maar lekker plamuren met slagroom en dan uitbundig versieren, dat mag gerust naar eigen inzicht.

Zelf maken

Vet alle bakvormen in en bestuif lichtjes met bloem. Verwarm de oven voor op 170 °C. Klop de eieren in een keukenrobot (of zeker 15 minuten met een handmixer) met basterdsuiker en zout tot een zeer luchtige massa, echt verdrievoudigd en bijna wit. Rasp de schil van de citroen erboven fijn en mix even mee. Zeef bloem en maizena samen boven een andere kom en spatel dan zo luchtig mogelijk door het beslag. Verdeel over de bakvormen. Bak op een rooster in het midden van de oven; bij een fornuisoven kan dat in één keer, anders doet u het in twee sessies. Reken op ongeveer 25 minuten, maar dat kan per oven nogal variëren. Check of de cakes veerkrachtig zijn en een satéprikker er droog uit komt. Laat ze 5 minuten staan en verwijder dan de vorm. Laat helemaal afkoelen en bewaar ondersteboven (de onderkant is het mooiste glad). Goed verpakt in plasticfolie kan dit ook al 3 dagen van tevoren, of vries ze in.

Vullen: Snij elke cake tweemaal horizontaal doormidden met een zaagmes zodat u 3 gelijke lagen krijgt. Knip uit karton 3 rondjes die iets kleiner zijn dan elke cake en leg ze onzichtbaar eronder, dat werkt makkelijker. Klap de cakes open. Klop de (ijskoude) slagroom stijf met de suiker, dat kan ook in twee porties, want ruim de helft is bestemd voor de buitenkant. Bedek driemaal de onderste cakelaag met een laag slagroom. Breek de helft van de (lelijkste) frambozen in stukjes en verdeel erover. Leg de middelste cakelagen erop. Kwast in met rozensiroop. Smeer er een dikke laag frambozenjam erop. Dek af met de bovenste cakelagen en kwast weer in met siroop.

Stapelen: Om te voorkomen dat de taart inzakt, is enig stutwerk nodig. Prik een eetstokje in het midden van de onderste taart, haal er weer uit en knip met de tuinschaar precies op maat. Hou die maat aan en knip er nog 3. Prik ze in een vierkantje in de taart. Herhaal dit voor de middelste taart. Plaats de 3 taarten op een stevige platte schaal op elkaar (inclusief karton), steeds met een dot slagroom eronder tegen het schuiven.

Afwerking: Werk de hele buitenkant af met slagroom met behulp van een paletmes. Profi: spuit eerst gladde ringen slagroom met behulp van een spuitzak en strijk die vervolgens af. Lastig? Zet het beslagroomde gevaarte een nacht in de koelkast, dan gaat het gladstrijken de volgende dag makkelijker. Snij de macarons voorzichtig doormidden via de crème (die wordt niet gebruikt) en plak de losse helften rondom op de taart. Versier verder met frambozen, eventueel rozen en zo’n fijn kitscherig plastic bruidspaartje.