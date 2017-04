Brood en Spektakel toont de toekomstwensen van pubers

In de repetitiezaal van Toneelgroep Oostpool staan zo'n zestig jongeren tussen omgevallen pilaren. De meesten dragen alledaagse kleding maar sommigen staan kwetsbaar in hun ondergoed. Ze repeteren voor Brood en Spektakel, een voorstelling waarin jonge mensen zich met vallen en opstaan sterk maken voor een nieuwe wereld. Als regisseur Timothy de Gilde het startsein geeft, rent een lange jongen op blote voeten naar voren. "Het kan beter, het kan zóveel beter", roept hij met gespreide armen. "Wij gaan het helemaal anders doen!" Het denkbeeldige publiek in de zaal werpt hij voor de voeten dat ze gefaald hebben, en dat de oude wereld is afgeschreven.

Lees verder na de advertentie

In een real life game brengen ze één voor één hun idealen naar voren. Het begint met gevatte oneliners. "Ben je voor Geert, of wil je iets wilders?", vraagt een jongen. Een ander stelt voor een nieuw werkritme in te voeren, steeds een half jaar werken en dan een half jaar vrij, om nieuwe energie door de wereld te laten stromen. Links en rechts op het speelvlak zijn twee grote vakken gemarkeerd. Wie het eens is met de geponeerde stelling gaat in het ja-vak staan en wie daar anders over denkt, in het nee-vak.

Weg met het zakgeld en kleedgeld, leve de ruilhandel

Een meisje ziet het als ideaal om in het internet te verdwijnen en alleen nog online verder te leven, met een dating-app die je nóóit meer afwijst. De anderen willen juist méér real life contact in hun nieuwe wereld. Ook het idee dat geld een scheldwoord is kan op weinig bijval rekenen. "Weg met het zakgeld en kleedgeld, leve de ruilhandel", vindt een eenling.

Geïmproviseerd In de pauze vertelt de regisseur dat er tijdens het repetitieproces veel is geïmproviseerd. "Met opdrachten zoals: 'Stel, je gaat in de politiek. Zeg het maar: wat wil je bereiken?' Ze zijn vol idealen maar meer op het persoonlijke dan op het politieke vlak. Ze vinden dat mensen elkaar veel vaker moeten omhelzen, en vragen aandacht voor dierenwelzijn. "Soms vind ik ze conservatief, over seksuele trouw bijvoorbeeld en over geld als betaalsysteem, dat vinden ze prima concepten. Wat ze enórm aan het hart gaat, is het uitgangspunt dat iedereen gelijk is en gelijke rechten heeft." De rem mag er vanaf, en laat je ballen zien! De Gilde wil zijn spelers naturel op het podium zien: "De voorstelling ontroert als ze transparant spelen en persoonlijk loskomen. De kracht van een groep pubers die samen iets aan de wereld duidelijk willen maken." Aan het slot van de repetitie steekt hij ze een hart onder de riem: "Wees zelfverzekerd als je het toneel opkomt. De rem mag er vanaf, en laat je ballen zien!"

Keerzijde Maar ook hun nieuwe wereld heeft een keerzijde. Wie geen medestanders vindt voor zijn stellingname ligt er onverbiddelijk uit en moet plaatsnemen tussen het publiek in de zaal. Daar breekt in de loop van het stuk een onheilspellend protest uit, als de outsiders in opstand komen. Brood en Spektakel van Jong Oostpool is van 28 tot en met 30 april te zien in de grote zaal van het Stadstheater in Arnhem. www.toneelgroepoostpool.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.