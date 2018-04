Brokkenmakers in het museum

Twee vrouwen lopen druk pratend door museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Een van hen tikt in het voorbijgaan met haar ring op een fragiele kom van keramiek. 'Toktok'. Christel van Hees: "Alsof ze door De Bijenkorf liep; niet dat je het daar wel moet doen..." Het is al een tijd geleden dat Van Hees, hoofd van de afdeling conservering en restauraties van Boijmans, dit voor haar ogen zag gebeuren. Maar ze 'hoort' nog het geluid van die ring op het keramiek. De kom, die deel uitmaakte van een installatie van de keramist Geert Lap, bleef gelukkig heel. Van Hees sprak de vrouw streng toe. Wist ze wel waar ze liep en wat ze deed? "Ze bleek er nauwelijks bij te hebben nagedacht, schrok zeer."

'Gazing Ball'

In dit geval ging het goed, maar het gaat ook wel eens mis in musea. Zoals afgelopen zondag, toen een buitenlandse toerist in de Nieuwe Kerk in Amsterdam het kunstwerk 'Gazing Ball' (waarde ruim 1,5 miljoen euro) van Jeff Koons aanraakte. De glazen blauwe bol op het schilderij spatte op de grond uiteen. Vaak komt het niet voor dat bezoekers schade aanrichten in een museum. "Het is beslist geen schering en inslag", zegt Marcel Schreuder, directeur van AON Fine Art, de grootste kunstverzekeringsadviseur en -makelaar in Nederland. "En als het gebeurt, komt dat meestal door onoplettendheid, onwetendheid of overmacht."

Van overmacht was bijvoorbeeld sprake bij de vrouw die in 2010 in museum Boijmans onwel werd en op de installatie Coloured Vases van ontwerper Hella Jongerius viel. Dit werk bestaat uit 300 handbeschilderde vazen die op kleur in een cirkel gerangschikt staan. Veertig vazen vielen om en raakten beschadigd. De schade was enkele tienduizenden euro's. De hevig geschrokken bezoekster bleef ongedeerd. Hella Jongerius reageerde laconiek: "Een schitterend ongeluk. Fantastisch toch als je tentoonstelling 'Misfit' heet."

Museumbezoekers willen vanuit een soort vanzelfsprekendheid - een stoel is toch om op te zitten - ook nog weleens op een designstoel gaan zitten. Ze realiseren zich niet dat het een collectiestuk is. Wat vaker voorkomt is dat mensen niet goed opletten. Zo wandelde een argeloze bezoeker in 2011 over de 'Pindakaasvloer' van Wim T. Schippers in Boijmans. De schade was te overzien: met een paar potten pindakaas kon de vloer worden hersteld.