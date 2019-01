Britse punkrock floreert in de brexit-chaos

In de jaren negentig trad Geri Halliwell van de Spice Girls op in een Union ­Jack-jurkje en stonden Oasis-zanger Liam Gallagher en actrice Patsy Kensit ­gewikkeld in de vlag op de cover van Vanity Fair.

Het was de tijd van Cool Britannia, waarin veel popmuzikanten zeldzaam openlijk Labour-premier Tony Blair steunden en een ­tikje chauvinistisch hun eigen cultuur vierden. Van dat positivisme is helemaal niets meer over.

Als tv-journalist Tom Egbers in zijn serie ‘Toms Engeland’ in een Londense platenzaak informeert naar echte muziek van nu, krijgt hij naast Goat Girl het album Joy As An Act Of Resistance van de band IDLES aangereikt. Belangrijke bands voor jongeren, omdat die zich nauwelijks vertegenwoordigd en gehoord voelen in de politiek, weet de verkoper.

Muzikaal laat vooral punkrock zich horen, een genre dat van nature tegendraads en anti-establishment is. Direct na de uitslag van het brexit-referendum schreef Shame-zanger Charlie Steen het cynische liefdeslied ‘Visa Vulture’ met als ­refrein ‘Oh Theresa May, won’t you let me stay?’

Zo schreef Bob Geldof in oktober een open brief aan Theresa May waarin hij waarschuwde voor de schade die de brexit in de muziek­industrie kan aanrichten. Onder anderen Ed Sheeran, Sting en Damon Albarn ­ondertekenden de brief.

Verkeerd voorgelicht

In hun bekendste nummer ­Mother zingt IDLES-frontman Joe Talbot zijn schrijnende jeugd in een arm arbeidersgezin van zich af: ‘My mother worked fifteen hours five days a week. The best way to scare a Tory is to read and get rich’.

Toen zijn moeder door een ­beroerte niet meer kon werken, kwam Talbot erachter dat het met de Britse gezondheidszorg slecht is ­gesteld. Vervolgens verdiepte hij zich in andere misstanden in de ­samenleving. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over belangrijke ­zaken die jou aangaan, is zijn boodschap aan de Britten.

‘Brexit is er vooral gekomen ­omdat mensen verkeerd zijn voorgelicht en de consequenties niet konden overzien’, meent Talbot, die zijn band liever niet als politiek aanduidt. ‘Gelijke kansen voor iedereen willen, is vooral een menselijk standpunt, toch?’ Van de nihilistische ‘no future’-houding van de Sex Pistols, punkband uit de jaren zeventig, moet ­deze generatie bands dan ook niks hebben. Zij worden vooral gedreven door idealisme, het besef dat iedereen een stem heeft en je soms echt iets kunt veranderen.