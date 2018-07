Britse komiek Sacha Baron Cohen flikt het weer: nu jaagt hij rechts Amerika op de kast

Voor zijn nieuwe show 'Who is America' heeft hij Amerikaanse politici op de hak genomen. Hij nam nieuwe gedaanten aan, waaronder die van een Israëlische antiterrorisme-expert (Erran Morad) en die van een bejaarde complotdenker (Billy Wayne Ruddick Jr PhD), en ontlokte conservatieve Amerikaanse politici extreme uitspraken.

Nog voordat de eerste show werd uitgezonden, meldden de eerste 'slachtoffers' van de komiek zich al, onder wie de ultraconservatieve rechter en Republikeinse politicus Roy Moore, de voormalige vicepresidentskandidaat Sarah Palin en de rechtse radiopresentator Joe Walsh. Vermomd als Israëlische vechtjas wist Baron Cohen een aantal 'gelijkgezinde' conservatieven warm te krijgen voor zijn plan om peuters vertrouwd te maken met vuurwapens.

Baron Cohen ontkent dat zijn alter ego 'Billy Wayne Ruddick Jr PhD' de spot dreef met Amerika

Het Republikeinse congreslid Dana Rohrabacher, die op camera zijn steun uitsprak voor het plan, zegt dat hij het slachtoffer is van een 'zieke truc'. Hij beweert dat zijn uitspraken uit hun verband zijn gehaald, en dat hij alleen voorstander was van 'het opleiden van jongeren in zelfverdediging vanaf een verantwoorde leeftijd'. Sarah Palin noemde de komiek 'kwaadaardig', omdat hij zich bij haar zou hebben voorgedaan als een verlamde oorlogsveteraan - een ernstig moreel vergrijp volgens nationalistische Amerikanen. Ook andere slachtoffers van zijn humor betichtten de Brit van anti-Amerikanisme.

Sportief Baron Cohen ontkent dat zijn alter ego 'Billy Wayne Ruddick Jr PhD' de spot dreef met Amerika of veteranen, en plaatste namens Ruddick een brief op sociale media: "Ik heb niet gezegd dat ik een oorlogsveteraan was... ik heb slechts één keer gevochten voor mijn land: toen ik een Mexicaan neerschoot, die op mijn erf kwam." Joe Walsh, die ook op camera zijn steun zou hebben uitgesproken voor het bewapenen van kinderen, nam het sportiever op: "Geloof ik dat kinderen bewapend moeten worden? Absoluut niet. Maar ik ben hier zelf verantwoordelijk voor. Sacha heeft me goed beetgenomen. Hij liet me naar (Washington) DC vliegen voor een verzonnen Vriend van Israël-Prijs. Ik moet ermee leren leven." Baron Cohen wist ook de Republikeinse oud-vicepresident Dick Cheney, die medeverantwoordelijk was voor het invoeren van de marteltechniek 'waterboarding' bij gevangenen, te strikken om een 'waterboard-kit' te signeren.

