Brinkmanship - riskant buitenlands beleid - heette vroeger ook wel afgrondpolitiek

NRC schreef dat Kim Jong-un 'zich een kundig (...) beoefenaar van brinkmanship had getoond'. Een paar jaar geleden, in 2013, vond Trouw nog dat zijn voorgangers Kim Il-sung en Kim Jong-il 'veelvuldig en met succes' brinkmanship toegepast hadden. Het brinkmanship zal de Kims dus wel in de genen zitten.

Brinkmanship is van oorsprong een Engelse term voor (buitenlandse) politiek waarbij scherp aan de wind wordt gezeild. De uitdrukking dateert uit 1956 en is gebaseerd op een uitspraak van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Foster Dulles. Die typeerde zijn politiek als 'de kunst om tot de rand van de oorlog te gaan'. 'If you are scared to go to the brink, you are lost', voegde hij daaraan toe: 'als je niet tot aan de rand (van de afgrond) durft te gaan, ben je verloren'. Amerikaanse media bedachten vervolgens het woord brinkmanship en Nederlandse kranten namen dat woord over.

Niet iedereen was gecharmeerd van Dulles' agressieve politiek. Zo citeerde de New York Times in 1956 iemand die hem verweet dat hij 'to the edge of the nuclear abyss' (de rand van de nucleaire afgrond) was gegaan. Mogelijk inspireerde dat De Waarheid in de jaren vijftig om in plaats van brinkmanship het woord afgrondpolitiek te gebruiken.

Dat woord is nooit courant geworden, maar een mooie echo weerklonk afgelopen dinsdag in een artikel op de site van Trouw waarin Kim Jong-uns politiek 'afgronddiplomatie' werd genoemd.

