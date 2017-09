Brimstone is de grote winnaar bij de Gouden Kalveren

Daarmee heeft ‘Brimstone’, de Engelstalige western van regisseur Martin Koolhoven, zijn favorietenrol waargemaakt. Zes van de negen nominaties werden vanavond, tijdens het Gala van de Nederlandse Film in Utrecht, verzilverd. Brimstone werd bekroond met Gouden Kalveren voor beste film en regie. De andere vier prijzen vielen in technische categorieën.

Lees verder na de advertentie

Met Brimstone hebben de stemgerechtigden, Nederlandse filmprofessionals verenigd in de Academy, de duurste (12 miljoen euro) en meest internationale Nederlandse productie beloond. Martin Koolhoven (48) werkte na ‘Oorlogswinter’ zeven jaar aan zijn film: een opvallend bloederig 19de-eeuws epos gesitueerd in een gemeenschap van Nederlandse kolonisten in Amerika. Voor de hoofdrol wist hij Hollywoodactrice Dakota Fanning te strikken. Zij speelt een jonge, stomme vrouw die gestalkt wordt door een sinistere, wraakzuchtige dominee, gespeeld door Guy Pearce die op set een romance kreeg met bijrolspeelster Carice van Houten. Uit hun verbintenis werd dit jaar een baby geboren.

De Ne­der­lands-Sy­ri­sche acteur Majid Mardo kwam zelf ooit als vluchteling naar Nederland

Hoewel Brimstone vorig jaar de competitie van het Filmfestival van Venetië haalde en (inter)nationaal lof kreeg, was er ook kritiek op de film. Met name het scala aan ‘sadistische obsceniteiten’ (Variety) schoot menigeen in het verkeerde keelgat. Trouws columnist Wim Boevink die de film ging zien, hield het op ‘wreedheid als karikatuur’.

Grote verliezer Met Brimstone als grote winnaar was er ook een grote verliezer. Paula van der Oest die met ‘Tonio’ een zeer geslaagde verfilming maakte van A.F.Th. van der Heijdens requiem-roman, verzilverde slechts een van de zeven nominaties. Zo werd verrassend genoeg niet Tonio-hoofdrolspeler Pierre Bokma uitgeroepen tot beste acteur, maar Peter Paul Muller voor zijn titelrol als Mandela’s advocaat in ‘Bram Fischer’. Tonio-hoofdrolspeelster Rifka Lodeizen werd als beste actrice voorbij gestreefd door de jonge, debuterende Nora El Koussour, geprezen voor haar rol als 18-jarige Amsterdamse moslima die het foute pad op gaat in ‘Layla M.’, het (anti)radicaliseringsdrama van Mijke de Jong dat dit jaar de Nederlandse inzending is voor de Oscars. Ook andere acteursprijzen lieten zien dat het Nederlandse diversiteitsbeleid zijn vruchten afwerpt. De 41-jarige Nederlands-Marokkaanse Mohammed Azaay, te zien als Layla’s vader, werd uitgeroepen tot beste acteur in een bijrol. En de Nederlands-Syrische acteurs Majid Mardo en George Tobat werden bekroond voor hun samenspel in het tv-drama ‘Jungle’ (op 10 november te zien op NPO 3). Mardo die in het drama een vluchteling speelt die strandt in Calais, vluchtte zelf met zijn familie uit Syrië, en kwam op zijn negende in Nederland terecht. Deze week werd bekend dat hij een van de nieuwe gezichten is van Toneelgroep Amsterdam.