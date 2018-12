Brigitte Kaandorp weet de slappelachspieren te vinden

Ze hád wel een decor, vertelt Brigitte Kaandorp (56) op een kaal podium. Een opblaasbaar decor zelfs, besteld bij de Chinese webshop AliExpress. Maar helaas, bij een soundcheck in Hoofddorp heeft het ding vlam gevat. Jammer maar geen groot probleem voor de doorgewinterde cabaretière: “Ik kan het ook op een zeepkist.”

Goede vriendin

Met bijna veertig jaar podiumervaring weet Kaandorp precies hoe zij het publiek moet bespelen in ‘Eh....’, alweer haar twintigste voorstelling. Dat blijkt al als het doek opengaat: ze staat in de spotlights en spreidt haar armen uit. Meer is niet nodig voor een zaalbrede lach. Als ze daarna haar openingslied zingt, ‘Het is nooit af en er is altijd wat’, weet ook het publiek precies wat er komen gaat.

Kaandorp behandelt de zaal als een goede vriendin, aan wie zij haar dagelijkse beslommeringen toevertrouwt. Het leven gaat niet over rozen, maar over een eindeloze reeks lulligheidjes en rampjes, van koffievlek tot geladderde panty. Zelf beschreef Kaandorp haar conferences eens treffend als ‘onderonsjes met het publiek’.

De ongemakken waarvan ze nu verslag doet, houden verband met haar leeftijd: 56 jaar, dus "de wilde frisheid van limoenen is er wel een beetje af." Ze tobt met corrigerende tailleslips en thermosokken, overweegt een praktisch kapsel en constateert dat ze nooit meer wordt nagefloten. Van haar zorgtaken is ze nog niet verlost: haar volwassen kinderen doen geregeld een beroep op haar en haar ouders zijn 91 en 93 jaar.