Brett Morgen: 'In mijn films zoek ik het ritme van iemands leven'

Toen National Geographic belde wist hij niet of het wel zo'n goed idee was. Wéér een film over Jane Goodall, een van 's werelds meest vooraanstaande primatologen, de vrouw die het vakgebied zo'n beetje uitvond toen ze in 1960 in haar eentje naar het Gombereservaat in Tanzania vertrok om chimpansees in het wild te bestuderen. Was niet alles al gezegd?

Nee dus, ontdekte Brett Morgen, maker van de alom geprezen biopic 'Montage of Heck' over Nirvana-frontman Kurt Cobain. "Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het materiaal zag. Ze hadden 140 uur ruwe opnamen gevonden die de Nederlandse cameraman Hugo van Lawick van Goodall had gemaakt. Wat echt indruk op me maakte was dat je hier twee jonge mensen zag die volledig gedreven werden door hun passie en zich door niets lieten tegenhouden. "Jane had geen wetenschappelijke achtergrond en voor Hugo was het pas zijn tweede opdracht. Mensen die hun vakgebieden al doende uitvonden: de natuurdocumentaire bestond nog niet en niemand had ooit chimpansees in het wild bestudeerd."