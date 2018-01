Brandpunt 2.0 wil meer zijn dan tv-programma

Een tv-programma? Brandpunt is binnenkort veel meer dan dat. De oudste achtergrondrubriek van Nederland op tv gaat verder onder de naam Brandpunt+. Mét plusteken dus, waarmee de redactie ook online constructieve verhalen wil brengen.

Lees verder na de advertentie

Vanaf eind januari is het programma van KRO-NCRV twee keer per week twintig minuten te zien op NPO2. Maar de televisie is niet langer het leidende medium, legt eindredacteur Henk van der Aa de metamorfose uit. De reportages worden voortaan gemaakt voor alle takken van Brandpunt+.

Soms zijn onderwerpen bijvoorbeeld logistiek gezien onhaalbaar om te verslaan voor de tv, maar leveren ze wel een mooi grafisch verhaal op