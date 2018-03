Bram Vermeulen en Freek de Jonge hielpen het Nederlands cabaret breder te worden

Die eerste prijs zullen we wel binnenslepen, dachten een jonge Bram Vermeulen en Freek de Jonge overmoedig, toen ze als duo Neerlands Hoop in Bange Dagen in november 1968 meededen aan cabaretfestival Cameretten. Tot hun stomme verbazing besliste de jury anders en wees Cabaret Don Quishocking aan als winnaar. Vermeulen en De Jonge waren verbijsterd: had de jury niet gezien wat de zaal wel zag?! Ze lieten het er niet bij zitten, sterker nog, ze deden er een tandje fanatisme bij.

Die topsportmentaliteit kwam van Bram Vermeulen, een veelbelovend volleyballer, die in het nationale team speelde. In hem vond De Jonge de motor die zijn eigen trein in beweging zette. Vermeulen bracht hem discipline bij en De Jonge zette dat in voor zijn grote ambitie: op het toneel staan.

De deelname aan Cameretten beschouwt De Jonge als het begin van zijn professionele loopbaan. Samen met Vermeulen schaafde hij uren, dagen, weken aan hun materiaal. Hij vooral de teksten, Vermeulen de muziek. Achteraf legde Vermeulen meer de kaders aan, zo is te lezen in het boek ‘Herinneringen’ van de Neerlands-Hoopbox waarin hun oeuvre nu is verzameld.

“Ik regisseerde Freek niet, dat was geen doen, maar ik regisseerde de voorstellingen”, zei de in 2004 overleden zanger/componist/cabaretier daarover ooit in een interview.

Het duo blies met hun programma’s de gevestigde orde in het cabaret omver. Tot dan toe was het vooral beschaafd amusement, zingend vanaf een barkruk. Natuurlijk was er engagement en maatschappijkritiek, maar het bleef netjes. Hier zag men opeens twee langharige jongens die rock-‘n-roll mengden met cabaret.

Tempo

Alles was erop gericht het publiek zo snel mogelijk op het verkeerde been te zetten. Met taalgrappen, visuele acts die rechtstreeks uit het variété kwamen, de bruuske bewegingen van De Jonge en de grote rol van de muziek, en daarmee van Vermeulen. Het tempo was moordend hoog, ze lieten het publiek vaak niet eens uitlachen, begonnen in de lach al met een nieuw nummer.

Absurde verhalen, botte grappen, maar ook filosofische gedachten en een flinke scheut engagement. Het moest allemaal anders dan het daarvoor ging. Het was rebels, anarchistisch en energiek. Ze denderden met grote vaart het cabaret binnen en zouden het voorgoed veranderen.

Freek de Jonge: “Ik had een grote ambitie en ik had ook wel ervaren dat als ik op het toneel ging staan, het om te lachen was. Maar hoe het allemaal moest, daar had ik geen idee van. Bram en ik begonnen onbevangen maar geconcentreerd. We leerden vrij snel en schreven eigenlijk nieuwe wetten. Dat paste helemaal in de tijdgeest.”

Al gauw riepen ze zichzelf uit als de besten en veegde het duo de vloer aan met andere cabaretiers uit die tijd. Een bravoure dat De Jonge later parten heeft gespeeld. “Een beetje meer warmte en collegialiteit van mijn kant had er wel afgekund,” zegt hij nu.

Dat het Nederlandse cabaret nu zo breed is, is mede te danken aan Bram Vermeulen en Freek de Jonge. Van kleinkunstprogramma’s met liedjes die aanschuren tegen popmuziek tot meer clowneske shows met veel fysieke humor. Van verhalende stand up tot snelle absurde en bijna toneelmatige scènes, veel van wat er nu in het theater te zien is, vindt zijn oorsprong in het werk van Neerlands Hoop.

