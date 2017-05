Bram Herens: 'Ik durfde mijn eigen pijn te laten zien'

U heeft zelfs twee omslagkunstwerken. Toe maar. Lees verder na de advertentie "Ik heb meerdere omslagen gemaakt, meestal in de beeldende kunst zelf. Dat ik daarin een andere richting koos. Ik ben kunstschilder en voor mij is kunst een vorm van religie. Soms kan kijken naar bijvoorbeeld een schilderij bij mij de aanzet zijn om na te denken over ons bestaan op aarde."

Wat hebben deze twee schilderijen bij u losgemaakt? "Om Munch te zien ben ik speciaal naar Oslo afgereisd, naar het Munch Museet. Dat was in 1993. Ik heb twee weken in dat museum rondgehangen. Twee weken! Zo onder de indruk was ik van zijn werk. Maar 'Het zieke kind' sloeg voor mij alles. De kwetsbaarheid die er vanuit gaat, gaf mij de overtuiging om me ook zelf voortaan kwetsbaar te durven opstellen." De afneming van het kruis van Rembrandt van Rijn © RV

Want dat durfde u daarvoor nooit? "Mijn vader is vroeg overleden, ik was toen 26. Hij kampte met zware depressies en hij was zo ver weg voor mij. Ik kon dat niet goed thuisbrengen en wist me geen raad met mijn gevoelens. Ik denk dat ik die uit een soort schaamte voor mezelf hield. Bang dat je gevoel tonen een zwakte is, terwijl het juist eerder een kracht kan zijn. Je ziet het terug in mijn werk. Als kunstenaar zet ik nu mijn eigen kwetsbaarheid om in schoonheid. Maar ook buiten de kunst om, in mijn dagelijks leven, ben ik veranderd. Heb ik zelfvertrouwen gekregen. Ik ben bijvoorbeeld heel laat getrouwd en pas heel laat vader geworden. Dat heeft er allemaal mee te maken." Bram Herens (1963) is kunstschilder. Hij woont en werkt in het Zuidhollandse Schoonhoven © RV

En die Rembrandt, wat is het verhaal daar achter? "Ik zag het in de Alte Pinakothek in München, in 2009. Ook dit schilderij drukt het doorleven van pijn en verdriet uit. In het schilderij, in de linker onderhoek, valt een vrouw flauw, waarschijnlijk Maria, volgens kunsthistorici. Dat doet me sterk denken aan het verdriet van mijn moeder toen mijn broer overleed. Dat was zo'n klap voor mijn moeder. Rembrandt zet hier de erkenning en de verwerking van verdriet op het doek. Ik vind dat een vorm van schoonheid. Verdriet is een schoonheid in de schaduw. Bij het zien van deze twee schilderijen kende ik nauwelijks nog bezorgdheid of angst. Maar beslissend was voor mij dat ik voortaan mijn eigen pijn en verdriet durfde te laten zien in plaats van dat ik vanaf mijn prille jeugd gericht was op het verdriet van de ander." www.bramherens.nl

