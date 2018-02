Braboneger verruilt ‘toffe titel’ voor een volwassen naam

Van een afstandje lijkt het een politiek-correcte draai van jewelste, afgedwongen door felle kritiek en bedreigingen. In werkelijkheid is het een zakelijke afweging. De komiek Braboneger gooit zijn omstreden artiestennaam het komende half jaar overboord en gaat daarna verder onder zijn eigen naam: Steven Brunswijk. Niet omdat ‘Braboneger’ niet meer zou kunnen, maar omdat de bijnaam hem in zijn groei belet.

Lees verder na de advertentie

'Moet ik soms tot mijn vijftigste met dit typetje doorgaan? Het belemmert me.' Steven Brunswijk, komiek

“Na zeven jaar is de grap eraf”, zegt hij aan de telefoon. “Ik ben nu 34, ik heb twee kinderen, de derde is op komst. Moet ik soms tot mijn vijftigste met dit typetje doorgaan? Het belemmert me. Ik zit er zakelijk mee aan mijn plafond. En ik kan nog zoveel meer: zingen, acteren… Als ik vooruit wil, moet dat onder mijn echte naam.”

Brunswijk debuteerde in 2011 als Braboneger op de website Dumpert. Dit werd het begin van een snelle carrière in het theater en op tv met programma’s als ‘De Braboneger verkaast?!’ en ‘De Braboneger basht!’, uitgezonden door AvroTros.