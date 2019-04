Borsten, bloed en brullende draken: wat maakt Game of Thrones zo goed?

Kchhhhhh! Luid gekras galmt door de stationshal van Utrecht Centraal. Nieuwsgierig gluren reizigers de tijdelijke tentoonstellingsruimte tussen perron 19 en 20 binnen, gelokt door de bron van het geluid. Daar staat ‘ie: de IJzeren Troon, of althans een replica daarvan. De zetel waar alles om draait in de ongekend populaire tv-serie ‘Game of Thrones’.

In rap tempo rolt Anemoon uit Utrecht (15) naar binnen. Ze wil graag een foto van haarzelf op de stalen stoel die ze talloze malen via haar scherm heeft bewonderd. “Alle zeven seizoenen heb ik verslonden. De meeste afleveringen heb ik wel vijf keer bekeken. Ik neem vandaag expres een trein later, zodat ik het geluid van de draken kan beluisteren, de kostuums uit de serie kan zien en even op de troon kan zitten.” Ze lacht. “De spanning voor seizoen acht kriebelt al weken door mijn buik.”

Ze is niet de enige. Tientallen miljoenen fans over de hele wereld wachten met ingehouden adem op de ontknoping van de Amerikaanse HBO-reeks, over de bloederige strijd om de macht op het fictieve continent Westeros. Op het internet, bij de koffieautomaat en in de kroeg keert steeds dezelfde vraag terug: wiens kadetten zullen uiteindelijk toch neerploffen op die IJzeren Troon?

In Amerika start het slotseizoen zondag. Nederlandse liefhebbers moeten een nachtje extra slapen voordat ze via het seriepakket van kabelaar Ziggo herenigd worden met drakenmoeder Daenerys Targaryen, nobele leider Jon Snow van het noorden en de slinkse koningin Cersei Lannister.

Tekst gaat verder onder de video.

De zes laatste afleveringen beloven spectaculair te zijn. Sommige duren anderhalf uur en het budget voor elke afzonderlijke uitzending bedraagt 15 miljoen dollar. Ook bevat seizoen 8 naar verluidt de langste achtereenvolgende gevechtsscène die ooit voor film of tv is gedraaid. Maar liefst 55 nachten moesten ­acteurs en figuranten daarvoor met hun zwaarden in de rondte zwiepen, 750 man werkten mee aan de nagespeelde veldslag.

Bent u een van de weinigen die nog nooit heeft gehoord van Game of Thrones? De serie is gebaseerd op de boekencyclus ‘A Song of Ice and Fire’ van George R.R. Martin (vanaf 1996). Aanvankelijk kwam het script grotendeels overeen met de bundels uit de pen van deze Amerikaanse schrijver, maar omdat hij de laatste delen van zijn fantasyreeks nog niet heeft voltooid, heeft de tv-serie de boeken inmiddels ingehaald en is het einde uitgewerkt door de initiatiefnemers van de show, over wiens schrijfkunsten hevige discussies worden gevoerd onder de fans.

Winter is coming

Een poging tot het samenvatten van de eerste zeven delen. Seizoenenlang vochten zeven families om de heerschappij in Westeros, een fictief rijk dat doet denken aan middeleeuws Europa. Maar nu de troonstrijd zijn climax nadert, is een van de hevigste winters uit de geschiedenis aangebroken, een storm waarvoor al van meet af aan werd gevreesd. ‘Winter is coming’ is niet alleen het motto van het Stark-geslacht, waartoe troonkandidaten Arya, Sansa en hun bastaardbroer Jon Snow ­behoren, het is ook de titel van de allereerste aflevering van de serie, in april 2011.

In die lange winter met hoofdletter W zullen de inwoners van Westeros niet alleen rillen van de kou, maar vooral van de Night King, de achtduizend jaar oude koning van de White Walkers en het leger der doden. Samen zijn zij opgerukt om de enorme ijsmuur die de Westerosi moet beschermen te verwoesten, net als alles en iedereen die ademt.

Wellicht klinkt het verhaal u ridicuul in de oren. Inderdaad ziet het er op papier nogal stompzinnig uit.

In dit laatste seizoen wordt onthuld of de drie overgebleven machtige families en hun bondgenoten de strijdbijl kunnen begraven om de ijszombies gezamenlijk uit te schakelen. Zo niet, dan is het einde der tijden nabij. Maar lukt het de kanshebbers voor de IJzeren Troon wel om hun blik los te rukken van dat stalen gevaarte en de Night King te verslaan, dan rest de vraag: en dan?

Wellicht klinkt het verhaal u ridicuul in de oren. Inderdaad ziet het er op papier nogal stompzinnig uit. Toch is Game of Thrones uitgegroeid tot een monster van een cultuurfenomeen. Met de tot nu toe 67 afleveringen verzilverden de makers onder meer 47 van hun 128 nominaties tijdens de Emmy Awards, een recordaantal. Popsterren zingen over de serie, Adidas heeft GoT-gympies ontworpen en zelfs president Donald Trump verwees naar de reeks, onder meer toen hij begin dit jaar ‘The Wall is Coming’ intikte op zijn Instagram-account, waarmee hij zijn gewenste grensafscheiding vervlocht met de eerdergenoemde serieslogan.

Het succes demonstreren aan de hand van kijkcijfers is lastiger. Na een stroeve start breekt de serie al jaren allerlei records, dat is zeker. Zo trok de laatste aflevering van seizoen 7 binnen een etmaal 16,5 miljoen kijkers in de VS alleen al, opmerkelijk voor een betaalzender buiten het standaardpakket. De omvang van het Nederlandse publiek is onbekend, al stokten de servers van Ziggo zodra deel 1 van datzelfde seizoen online kwam. Maar hoewel Game of Thrones steevast bovenaan staat op downloadsites, is onduidelijk hoe immens de groep fans is die de serie illegaal ­bekijkt.